НОВОСТИТранспорт

Стоимость внутренних перелетов в России выросла почти на четверть

Средняя цена билета достигла 7,3 тысячи рублей

19 апреля 2024, 18:18, ИА Амител

Аэродром в Барнауле / Фото: amic.ru
Аэродром в Барнауле / Фото: amic.ru

Стоимость внутренних перелетов в экономклассе в России в первом квартале 2024 года выросла на 23%. Как сообщает "Федпресс" со ссылкой на данные Росстата, сумма достигла 7 345 рублей.

Наиболее дорогие билеты оказались на рейсы из Пензенской области – 14 716 рублей. Второе место заняла Республика Коми – 14 663 рубля. Тройку лидеров закрывает Марий Эл – 13 599 рублей.

Перелеты из столичных регионов оказались значительно дешевле. Билет на рейс из Москвы стоит в среднем 8 504 рубля, а из Санкт-Петербурга – 10 800.

Транспорт цены самолёт

Комментарии 5

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Из серии:

19:33:55 19-04-2024

Бей своих, чтобы чужие боялась...

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Гость

22:37:46 19-04-2024

Из серии: (19:33:55 19-04-2024) Бей своих, чтобы чужие боялась......
Где родился, там и пригодился

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Гость

21:54:09 19-04-2024

Кататься на самолётах дорого. Хи-хи.

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ха-ха

10:05:03 20-04-2024

Захотели мы на майские в Нижний Новгород на экскурсии поехать. Подсчитали - с проживанием на троих 250 выходит, и расхотели мы в Нижний! Ну как то так

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Гость

11:16:48 22-04-2024

Из Барнаула в Москву и обратно 24600, из Новосибирска в Москву и обратно 16800, в Барнауле золотом взлетная полоса выстлана.

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