Стоимость внутренних перелетов в России выросла почти на четверть
Средняя цена билета достигла 7,3 тысячи рублей
19 апреля 2024, 18:18, ИА Амител
Аэродром в Барнауле / Фото: amic.ru
Стоимость внутренних перелетов в экономклассе в России в первом квартале 2024 года выросла на 23%. Как сообщает "Федпресс" со ссылкой на данные Росстата, сумма достигла 7 345 рублей.
Наиболее дорогие билеты оказались на рейсы из Пензенской области – 14 716 рублей. Второе место заняла Республика Коми – 14 663 рубля. Тройку лидеров закрывает Марий Эл – 13 599 рублей.
Перелеты из столичных регионов оказались значительно дешевле. Билет на рейс из Москвы стоит в среднем 8 504 рубля, а из Санкт-Петербурга – 10 800.
19:33:55 19-04-2024
Бей своих, чтобы чужие боялась...
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Из серии: (19:33:55 19-04-2024) Бей своих, чтобы чужие боялась......
Где родился, там и пригодился
21:54:09 19-04-2024
Кататься на самолётах дорого. Хи-хи.
10:05:03 20-04-2024
Захотели мы на майские в Нижний Новгород на экскурсии поехать. Подсчитали - с проживанием на троих 250 выходит, и расхотели мы в Нижний! Ну как то так
11:16:48 22-04-2024
Из Барнаула в Москву и обратно 24600, из Новосибирска в Москву и обратно 16800, в Барнауле золотом взлетная полоса выстлана.