Стоимость внутренних перелетов в России выросла почти на четверть

Средняя цена билета достигла 7,3 тысячи рублей

19 апреля 2024, 18:18, ИА Амител

Аэродром в Барнауле / Фото: amic.ru

Стоимость внутренних перелетов в экономклассе в России в первом квартале 2024 года выросла на 23%. Как сообщает "Федпресс" со ссылкой на данные Росстата, сумма достигла 7 345 рублей.

Наиболее дорогие билеты оказались на рейсы из Пензенской области – 14 716 рублей. Второе место заняла Республика Коми – 14 663 рубля. Тройку лидеров закрывает Марий Эл – 13 599 рублей.

Перелеты из столичных регионов оказались значительно дешевле. Билет на рейс из Москвы стоит в среднем 8 504 рубля, а из Санкт-Петербурга – 10 800.