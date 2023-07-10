Стоимость Xbox и PlayStation в России стала минимальной

На момент старта продаж консоли нового поколения были дефицитом, а купить их было почти невозможно

10 июля 2023, 14:51, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Стоимость консолей Xbox и PlayStation в России впервые стала дешевле, чем на старте продаж. Об этом сообщают "Известия".

Отмечается, что на релизе Xbox Series X стоила в России 45,5 тысяч рублей, но в 2021 году компания Microsoft подняла цену на нее до 50 тысяч. Сейчас же купить приставку в магазинах можно за 40 тысяч рублей.

Консоль от Sony на релизе стоила около 47 тысяч рублей, а всего полгода назад местами цена на нее доходила до отметки в 70 тысяч рублей. Сейчас PlayStation можно найти в магазинах по стоимости от 48 тысяч.

При этом отмечается, что на релизе купить консоли нового поколения в России было почти невозможно, а высокая стоимость была обусловлена дефицитом.