Стоимость заказа такси в Барнауле выросла почти в два раза утром 14 октября
При этом даже по такой цене можно не дождаться машины
14 октября 2024, 08:57, ИА Амител
Утром 14 октября в Барнауле резко подорожала стоимость поездки в такси. Цена выросла в среднем на 300 рублей.
В частности, за поездку на "экономе" с улицы Попова в центр города "Яндекс.Такси" запрашивает более 850 рублей. Обычно в утренний час пик она обходится в 400-500 рублей. Такси от улицы Челюскинцев или Пролетарской до Социалистического проспекта будет стоить более 500 рублей, в другие дни оно обычно дешевле на 250-300 рублей.
Однако рекорд подорожания принадлежит маршруту от улицы Папанинцев до поликлиники № 3. Если в пятницу, 11 октября, такси обошлось корреспонденту amic.ru в 113 рублей, то сегодня за поездку просят уже 471 рубль – рост более чем в четыре раза.
При этом даже по такой цене можно не дождаться машины. Спрос в сервисе сейчас оценивается как крайне высокий.
09:03:20 14-10-2024
Только гостакси как в Эмиратах
10:03:28 14-10-2024
Гость (09:03:20 14-10-2024) Только гостакси как в Эмиратах... Всё скрепно и порядочек?
10:09:04 14-10-2024
Гость (10:03:28 14-10-2024) Всё скрепно и порядочек?... Слетайте, гляньте
10:22:19 14-10-2024
Гость (10:09:04 14-10-2024) Слетайте, гляньте... Гостакси это долго дорого и беспонтово. Никаких Эмиратов вы тут не получите.
09:17:18 14-10-2024
А в чем новость та?) на цену влияют множества причин - плохие погодные условия(дождь, снег, гололед, цунами, брехунами, озоновые дыры, просто дыры....) цена стремится вверх.
10:16:27 14-10-2024
Гость (09:17:18 14-10-2024) А в чем новость та?) на цену влияют множества причин - плохи... зато не в совке живем.
09:34:04 14-10-2024
Ходите больше пешком, это не только бесплатно, но и полезно для здоровья. Средняя стоимость авто 3 млн, зарплата водителя за 100т.р, агрегатор Янедекс почти выдавил остальных и теперь монополист - так почему такси должно быть дешевым?
09:43:43 14-10-2024
Гость (09:34:04 14-10-2024) Ходите больше пешком, это не только бесплатно, но и полезно ... Особенно полезны для здоровья переломы и прочие травмы, полученные при падении на лед. У нас бы тротуары хоть где-нибудь чистили, можно бы было и прогуляться. Ах да, надо ж еще учиться падать правильно и т.д. И не быть старым и больным.
10:15:25 14-10-2024
Гость (09:43:43 14-10-2024) Особенно полезны для здоровья переломы и прочие травмы, полу... хто виноват?
09:44:00 14-10-2024
Гость (09:34:04 14-10-2024) Ходите больше пешком, это не только бесплатно, но и полезно ... Ну как выдавил... Попробуйте для примера заказать такси в Яндексе и Максиме по одному маршруту. Разница в цене очень ощутимая в пользу Максима.
12:09:52 14-10-2024
Гость (09:44:00 14-10-2024) Ну как выдавил... Попробуйте для примера заказать такси в Ян... От Максима не дождёшься. Два раза заказывала и оба раза отвечали, что пока нет машин, будете продлять? Два раза продляла, два часа ждала, машины так и не появились. Заказала в такси - город. Приехали быстро, но и оплата в два раза дороже
16:07:33 14-10-2024
Гость (09:44:00 14-10-2024) Ну как выдавил... Попробуйте для примера заказать такси в Ян... Только не едет Ваш Максим. Даже по цене Яндекса. Даже если за час до поездки заказать.
10:14:37 14-10-2024
Гость (09:34:04 14-10-2024) Ходите больше пешком, это не только бесплатно, но и полезно ... да не. Господам надо дёшево.
09:37:04 14-10-2024
Да цена уже в субботу была такая.
09:57:19 14-10-2024
Спрос порождает предложение. Что не так то? Цену порегулировать у кого-то ручки чешуться?
10:08:39 14-10-2024
Гость (09:57:19 14-10-2024) Спрос порождает предложение. Что не так то? Цену порегулиров... 1й коммент прочти
10:14:35 14-10-2024
Гость (10:08:39 14-10-2024) 1й коммент прочти... шо, опять строить коммунизм? пробовали же мы, пусть теперь кто другой впрягается.
финки пущай.
10:29:47 14-10-2024
Мусик (10:14:35 14-10-2024) шо, опять строить коммунизм? пробовали же мы, пусть теперь к... В Эмиратах коммунизм, ооооо)
10:48:46 14-10-2024
Гость (10:29:47 14-10-2024) В Эмиратах коммунизм, ооооо)... Теократическая монархия. На практике не особо далеко от коммунячей диктатуры.
11:07:30 14-10-2024
Гость (10:48:46 14-10-2024) Теократическая монархия. На практике не особо далеко от комм... от каждого по возможностям, каждому по потребностям.
но родиться надо правильно.
10:17:47 14-10-2024
Гость (10:08:39 14-10-2024) 1й коммент прочти... Ну сделает тебе дядя дупутатат такси за 50 рублей которое будет ездить как попало (а по другому и не будет потому что казённое), лучше станет?
10:29:14 14-10-2024
Гость (10:17:47 14-10-2024) Ну сделает тебе дядя дупутатат такси за 50 рублей которое бу... Причем тут 50 рублей? Проезд по счетчику и все
10:40:04 14-10-2024
Гость (10:29:14 14-10-2024) Причем тут 50 рублей? Проезд по счетчику и все... Да без разницы, хоть по водосчетчику. Просто никто не приедет и всё или ждать будет пару часов.
11:04:37 14-10-2024
Гость (10:40:04 14-10-2024) Да без разницы, хоть по водосчетчику. Просто никто не приеде... Поэтому вам бестолочам и говорят слетайте в Эмираты и посмотрите
10:18:26 14-10-2024
Так же нужно желать и в автобусах и маршрутках. Если час пик или непогода то повышать цену в двое.
10:29:27 14-10-2024
Гость (10:18:26 14-10-2024) Так же нужно желать и в автобусах и маршрутках. Если час пик... Ну если цель окончательно убить систему общественного транспорта то в путь. Это контринтуитивно и для большинства обывателей не доходит. В отличии от такси, общественный транспорт это история не про деньги. Городам гораздо дешевле содержать общественный транспорт в хорошем состоянии чем пустить дело на самотёк как это происходит в большинстве городов РФ.
10:26:41 14-10-2024
Общественный транспорт надо в городе развивать а не жаловаться на цены в такси.
11:04:03 14-10-2024
Яндекс разогнал нелегалов, а легалов маловато, вот ценник и поднимает.
12:30:50 14-10-2024
Утром ехал на работу, все те же 129 рублей, как и обычно. Новость высосана, надеюсь, из пальца
12:44:37 14-10-2024
TenElkS (12:30:50 14-10-2024) Утром ехал на работу, все те же 129 рублей, как и обычно. Но... Вы чо, в соседний дом ездите?
14:39:30 14-10-2024
Здравствуйте. От лица таксиста. То что есть стоимость - вопрос к сервисам монополистов.
Поверьте, сейчас комиссия сьедает почти 50% стоимости для таксиста.
Доход у таксиста мифический. Любой сервис делает регулировку нормы часа таксисту 300-500₽ час без вычета комиссии, а у Яндекс ещё и налога на самозанятость.
Да, вы не знали что Яндекс обязал всех стать самозанятыми и покупать страховку такси от 100к) теперь знаете.
В сети ходила байка об отменах заказов.
Все немного не так.
К примеру, такси Максим (омега, поехали) сделали штраф за отмену заказа 5₽, рано смеяться и радоваться. К примеру, едет водитель, а ему делят смс прими заказ. Не принял - 5₽! А в это время ему нужно следить за дорогой и доставить вас живым. Как вам такое илон маск)
А как мы примем заказ, если мы едем.
Вот и представьте, вы едете, а вам смски идут. В итоге от суммы заказа комиссия + штрафы за каждую отмену 5₽) кайф. И едет Вася по факту даром.
Яндекс ещё веселей. Стоишь ты на Докучаево, а он тебя тянет на матрешки) утром. В пробку! Кто будет ждать) а мы обязаны ехать. Тут прикол. Если водитель едет 3 минуты вам Яндекс в следующую поездку жахнет штраф за отмену и простой водителя не уведомив пассажира. Теперь не смешно?)
Едем дальше. Вопросы в сети есть: почему на карте машины есть, а эти таксисты не берут. Тут кипяток!
У максима и Яндекс из-за нарочитого рейтинга приоритет оклеенные машины из контор. А эти стоящие возле вас хотят взять, не дают)
Ситуаций много.
Почему они все злые.
Выше прочли. Стоит он такой, летят заказы, пассажиры их отменяют. Уже 8 заявка. Он звонит и спрашивает о готовности ехать, а на ответ ему такой же уставший пассажир от невозможности уехать.
По итогу возникает конфликт.
Пишите возражения, с удовольствием отвечу!
Кстати, прикол: любая оценка ниже 5 звёзд длятаксисиа Яндекс - минут 0,5/0,8 балла. Но это отдельная тема)
16:11:22 14-10-2024
Бугати Блюз (14:39:30 14-10-2024) Здравствуйте. От лица таксиста. То что есть стоимость - вопр... если всё так невыгодно, зачем работать в такси?..
16:33:03 14-10-2024
Гость (16:11:22 14-10-2024) если всё так невыгодно, зачем работать в такси?..... Ну чел говорит о том, что зарабатывает в этих схемах агрегатор, а не таксист. У таксиста доход есть, конечно, но обычный, не фантастический. В среднем заработок 50- 60 тыр в мес.
18:39:22 14-10-2024
Гость (16:33:03 14-10-2024) Ну чел говорит о том, что зарабатывает в этих схемах агрегат... Я работаю водителем такси на своем автомобиле. Самозанятый ИП. Сервис Яндекс. Работа основная и единственная. О каких 50% комиссии говорит водитель сверху не понимаю. Комиссия сервиса в среднем 18,5 % + 4% налог, итого 22,5%. Что за обязательная страховка в 100 тысяч тоже не поминаю. Да, осаго для такси по повышенному тарифу, конкретно мне полис обходится в два раза дороже, чем обычно. Так было в прошлом году, и в этом году также. Осаго оформлял 1 сентября.
Теперь к ценам. Давайте бедум честными, вот такие бешеные ценники как сегодня бывают от силы 3-4 раза год. Причина - повышенный спрос. Водитель на цену не влияет никаким образом. Цена формируется сервисом автоматически. Плохие погодные условия, многие не успели переобуться и решили поехать на такси, соответственно спрос резко повысился. Но и таксисты тоже далеко не все переобулись и часть из них с утра не вышла на линию, а кто-то переобулся но с утра все равно не вышел, что-бы не попасть под оленя который на летней резине по такой дороге будет спешить на работу. То есть и предложение уменьшилось. Подобные вещи всегда влияют на цену, и они должны на нее влиять. Если в такую погоду не будет повышенных коэффициентов, то ни один адекватный водитель просто не выйдет на линию.
Ну и про безумные заработки таксистов. График работы у меня такой - с понедельника по пятницу 11-13 часов, в субботу - 5-7 часов. Общая, валовая выручка за месяц в среднем 100-110 тысяч. Минус бензин, 1000-1300 за полную смену. Итого 70- 80 тысяч на руки. Это больше, чем вы написали, но все равно, согласитесь, не космос. Ну и не нужно забывать, что из этого заработка необходимо откладывать на обслуживание автомобиля. Масло меняется не реже чем раз в 2 месяца, мойка в среднем каждые 3 дня, от погоды конечно зависит, в грязь ежедневно, в чистую погоды бывает что и раз в неделю. Подвеска два раза в год в круг. и тд и ип.
07:50:30 15-10-2024
Гость (18:39:22 14-10-2024) Я работаю водителем такси на своем автомобиле. Самозанятый И... Написано все верно, хочется добавить
1. заработок который здесь указан вполне реальный, но до него еще нужно дотянуться, слишком много факторов на это влияет. и далеко не всегда они зависят от водителя
2. у водителя такси нет оклада. нет никакого минимального гарантированного заработка.
3. у водителя такси нет оплачиваемых выходных, больничных, отпускных и т.д.
сейчас кто нибудь снова напишет что мы жалуемся, но это не так. работа как работа. просто хочется что бы как можно больше людей это прочли и поняли специфику работы.
15:02:10 15-10-2024
Гость (07:50:30 15-10-2024) Написано все верно, хочется добавить1. заработок которы... специфика работы понятна. плохо, что уехать порой невозможно оттуда, куда надо, даже если заранее заказ делается, то есть, по сути сервис такси - ненадежный сервис и для потребителя при этом еще и ценник караул.
18:28:36 14-10-2024
Есть спрос! надо обязательно задрать цену, закон рынка!