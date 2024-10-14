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Стоимость заказа такси в Барнауле выросла почти в два раза утром 14 октября

При этом даже по такой цене можно не дождаться машины

14 октября 2024, 08:57, ИА Амител

Цены на такси в Барнауле утром 14 октября / Фото: amic.ru

Утром 14 октября в Барнауле резко подорожала стоимость поездки в такси. Цена выросла в среднем на 300 рублей.

В частности, за поездку на "экономе" с улицы Попова в центр города "Яндекс.Такси" запрашивает более 850 рублей. Обычно в утренний час пик она обходится в 400-500 рублей. Такси от улицы Челюскинцев или Пролетарской до Социалистического проспекта будет стоить более 500 рублей, в другие дни оно обычно дешевле на 250-300 рублей.

Однако рекорд подорожания принадлежит маршруту от улицы Папанинцев до поликлиники № 3. Если в пятницу, 11 октября, такси обошлось корреспонденту amic.ru в 113 рублей, то сегодня за поездку просят уже 471 рубль – рост более чем в четыре раза.

При этом даже по такой цене можно не дождаться машины. Спрос в сервисе сейчас оценивается как крайне высокий.

Барнаул цены Такси

Комментарии 37

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Гость

09:03:20 14-10-2024

Только гостакси как в Эмиратах

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Гость

10:03:28 14-10-2024

Гость (09:03:20 14-10-2024) Только гостакси как в Эмиратах... Всё скрепно и порядочек?

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Гость

10:09:04 14-10-2024

Гость (10:03:28 14-10-2024) Всё скрепно и порядочек?... Слетайте, гляньте

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Гость

10:22:19 14-10-2024

Гость (10:09:04 14-10-2024) Слетайте, гляньте... Гостакси это долго дорого и беспонтово. Никаких Эмиратов вы тут не получите.

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Гость

09:17:18 14-10-2024

А в чем новость та?) на цену влияют множества причин - плохие погодные условия(дождь, снег, гололед, цунами, брехунами, озоновые дыры, просто дыры....) цена стремится вверх.

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Жора

10:16:27 14-10-2024

Гость (09:17:18 14-10-2024) А в чем новость та?) на цену влияют множества причин - плохи... зато не в совке живем.

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Гость

09:34:04 14-10-2024

Ходите больше пешком, это не только бесплатно, но и полезно для здоровья. Средняя стоимость авто 3 млн, зарплата водителя за 100т.р, агрегатор Янедекс почти выдавил остальных и теперь монополист - так почему такси должно быть дешевым?

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Гость

09:43:43 14-10-2024

Гость (09:34:04 14-10-2024) Ходите больше пешком, это не только бесплатно, но и полезно ... Особенно полезны для здоровья переломы и прочие травмы, полученные при падении на лед. У нас бы тротуары хоть где-нибудь чистили, можно бы было и прогуляться. Ах да, надо ж еще учиться падать правильно и т.д. И не быть старым и больным.

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Жора

10:15:25 14-10-2024

Гость (09:43:43 14-10-2024) Особенно полезны для здоровья переломы и прочие травмы, полу... хто виноват?

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Гость

09:44:00 14-10-2024

Гость (09:34:04 14-10-2024) Ходите больше пешком, это не только бесплатно, но и полезно ... Ну как выдавил... Попробуйте для примера заказать такси в Яндексе и Максиме по одному маршруту. Разница в цене очень ощутимая в пользу Максима.

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Гость

12:09:52 14-10-2024

Гость (09:44:00 14-10-2024) Ну как выдавил... Попробуйте для примера заказать такси в Ян... От Максима не дождёшься. Два раза заказывала и оба раза отвечали, что пока нет машин, будете продлять? Два раза продляла, два часа ждала, машины так и не появились. Заказала в такси - город. Приехали быстро, но и оплата в два раза дороже

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Гость

16:07:33 14-10-2024

Гость (09:44:00 14-10-2024) Ну как выдавил... Попробуйте для примера заказать такси в Ян... Только не едет Ваш Максим. Даже по цене Яндекса. Даже если за час до поездки заказать.

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Жора

10:14:37 14-10-2024

Гость (09:34:04 14-10-2024) Ходите больше пешком, это не только бесплатно, но и полезно ... да не. Господам надо дёшево.

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Гость

09:37:04 14-10-2024

Да цена уже в субботу была такая.

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Гость

09:57:19 14-10-2024

Спрос порождает предложение. Что не так то? Цену порегулировать у кого-то ручки чешуться?

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Гость

10:08:39 14-10-2024

Гость (09:57:19 14-10-2024) Спрос порождает предложение. Что не так то? Цену порегулиров... 1й коммент прочти

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Мусик

10:14:35 14-10-2024

Гость (10:08:39 14-10-2024) 1й коммент прочти... шо, опять строить коммунизм? пробовали же мы, пусть теперь кто другой впрягается.
финки пущай.

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Гость

10:29:47 14-10-2024

Мусик (10:14:35 14-10-2024) шо, опять строить коммунизм? пробовали же мы, пусть теперь к... В Эмиратах коммунизм, ооооо)

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Гость

10:48:46 14-10-2024

Гость (10:29:47 14-10-2024) В Эмиратах коммунизм, ооооо)... Теократическая монархия. На практике не особо далеко от коммунячей диктатуры.

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Мусик

11:07:30 14-10-2024

Гость (10:48:46 14-10-2024) Теократическая монархия. На практике не особо далеко от комм... от каждого по возможностям, каждому по потребностям.
но родиться надо правильно.

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Гость

10:17:47 14-10-2024

Гость (10:08:39 14-10-2024) 1й коммент прочти... Ну сделает тебе дядя дупутатат такси за 50 рублей которое будет ездить как попало (а по другому и не будет потому что казённое), лучше станет?

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Гость

10:29:14 14-10-2024

Гость (10:17:47 14-10-2024) Ну сделает тебе дядя дупутатат такси за 50 рублей которое бу... Причем тут 50 рублей? Проезд по счетчику и все

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Гость

10:40:04 14-10-2024

Гость (10:29:14 14-10-2024) Причем тут 50 рублей? Проезд по счетчику и все... Да без разницы, хоть по водосчетчику. Просто никто не приедет и всё или ждать будет пару часов.

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Гость

11:04:37 14-10-2024

Гость (10:40:04 14-10-2024) Да без разницы, хоть по водосчетчику. Просто никто не приеде... Поэтому вам бестолочам и говорят слетайте в Эмираты и посмотрите

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Гость

10:18:26 14-10-2024

Так же нужно желать и в автобусах и маршрутках. Если час пик или непогода то повышать цену в двое.

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Гость

10:29:27 14-10-2024

Гость (10:18:26 14-10-2024) Так же нужно желать и в автобусах и маршрутках. Если час пик... Ну если цель окончательно убить систему общественного транспорта то в путь. Это контринтуитивно и для большинства обывателей не доходит. В отличии от такси, общественный транспорт это история не про деньги. Городам гораздо дешевле содержать общественный транспорт в хорошем состоянии чем пустить дело на самотёк как это происходит в большинстве городов РФ.

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Гость

10:26:41 14-10-2024

Общественный транспорт надо в городе развивать а не жаловаться на цены в такси.

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Александр

11:04:03 14-10-2024

Яндекс разогнал нелегалов, а легалов маловато, вот ценник и поднимает.

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TenElkS

12:30:50 14-10-2024

Утром ехал на работу, все те же 129 рублей, как и обычно. Новость высосана, надеюсь, из пальца

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Гость

12:44:37 14-10-2024

TenElkS (12:30:50 14-10-2024) Утром ехал на работу, все те же 129 рублей, как и обычно. Но... Вы чо, в соседний дом ездите?

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Бугати Блюз

14:39:30 14-10-2024

Здравствуйте. От лица таксиста. То что есть стоимость - вопрос к сервисам монополистов.
Поверьте, сейчас комиссия сьедает почти 50% стоимости для таксиста.

Доход у таксиста мифический. Любой сервис делает регулировку нормы часа таксисту 300-500₽ час без вычета комиссии, а у Яндекс ещё и налога на самозанятость.
Да, вы не знали что Яндекс обязал всех стать самозанятыми и покупать страховку такси от 100к) теперь знаете.
В сети ходила байка об отменах заказов.
Все немного не так.
К примеру, такси Максим (омега, поехали) сделали штраф за отмену заказа 5₽, рано смеяться и радоваться. К примеру, едет водитель, а ему делят смс прими заказ. Не принял - 5₽! А в это время ему нужно следить за дорогой и доставить вас живым. Как вам такое илон маск)
А как мы примем заказ, если мы едем.
Вот и представьте, вы едете, а вам смски идут. В итоге от суммы заказа комиссия + штрафы за каждую отмену 5₽) кайф. И едет Вася по факту даром.
Яндекс ещё веселей. Стоишь ты на Докучаево, а он тебя тянет на матрешки) утром. В пробку! Кто будет ждать) а мы обязаны ехать. Тут прикол. Если водитель едет 3 минуты вам Яндекс в следующую поездку жахнет штраф за отмену и простой водителя не уведомив пассажира. Теперь не смешно?)
Едем дальше. Вопросы в сети есть: почему на карте машины есть, а эти таксисты не берут. Тут кипяток!
У максима и Яндекс из-за нарочитого рейтинга приоритет оклеенные машины из контор. А эти стоящие возле вас хотят взять, не дают)
Ситуаций много.
Почему они все злые.
Выше прочли. Стоит он такой, летят заказы, пассажиры их отменяют. Уже 8 заявка. Он звонит и спрашивает о готовности ехать, а на ответ ему такой же уставший пассажир от невозможности уехать.
По итогу возникает конфликт.
Пишите возражения, с удовольствием отвечу!
Кстати, прикол: любая оценка ниже 5 звёзд длятаксисиа Яндекс - минут 0,5/0,8 балла. Но это отдельная тема)

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Гость

16:11:22 14-10-2024

Бугати Блюз (14:39:30 14-10-2024) Здравствуйте. От лица таксиста. То что есть стоимость - вопр... если всё так невыгодно, зачем работать в такси?..

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Гость

16:33:03 14-10-2024

Гость (16:11:22 14-10-2024) если всё так невыгодно, зачем работать в такси?..... Ну чел говорит о том, что зарабатывает в этих схемах агрегатор, а не таксист. У таксиста доход есть, конечно, но обычный, не фантастический. В среднем заработок 50- 60 тыр в мес.

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Гость

18:39:22 14-10-2024

Гость (16:33:03 14-10-2024) Ну чел говорит о том, что зарабатывает в этих схемах агрегат... Я работаю водителем такси на своем автомобиле. Самозанятый ИП. Сервис Яндекс. Работа основная и единственная. О каких 50% комиссии говорит водитель сверху не понимаю. Комиссия сервиса в среднем 18,5 % + 4% налог, итого 22,5%. Что за обязательная страховка в 100 тысяч тоже не поминаю. Да, осаго для такси по повышенному тарифу, конкретно мне полис обходится в два раза дороже, чем обычно. Так было в прошлом году, и в этом году также. Осаго оформлял 1 сентября.
Теперь к ценам. Давайте бедум честными, вот такие бешеные ценники как сегодня бывают от силы 3-4 раза год. Причина - повышенный спрос. Водитель на цену не влияет никаким образом. Цена формируется сервисом автоматически. Плохие погодные условия, многие не успели переобуться и решили поехать на такси, соответственно спрос резко повысился. Но и таксисты тоже далеко не все переобулись и часть из них с утра не вышла на линию, а кто-то переобулся но с утра все равно не вышел, что-бы не попасть под оленя который на летней резине по такой дороге будет спешить на работу. То есть и предложение уменьшилось. Подобные вещи всегда влияют на цену, и они должны на нее влиять. Если в такую погоду не будет повышенных коэффициентов, то ни один адекватный водитель просто не выйдет на линию.
Ну и про безумные заработки таксистов. График работы у меня такой - с понедельника по пятницу 11-13 часов, в субботу - 5-7 часов. Общая, валовая выручка за месяц в среднем 100-110 тысяч. Минус бензин, 1000-1300 за полную смену. Итого 70- 80 тысяч на руки. Это больше, чем вы написали, но все равно, согласитесь, не космос. Ну и не нужно забывать, что из этого заработка необходимо откладывать на обслуживание автомобиля. Масло меняется не реже чем раз в 2 месяца, мойка в среднем каждые 3 дня, от погоды конечно зависит, в грязь ежедневно, в чистую погоды бывает что и раз в неделю. Подвеска два раза в год в круг. и тд и ип.

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Гость

07:50:30 15-10-2024

Гость (18:39:22 14-10-2024) Я работаю водителем такси на своем автомобиле. Самозанятый И... Написано все верно, хочется добавить
1. заработок который здесь указан вполне реальный, но до него еще нужно дотянуться, слишком много факторов на это влияет. и далеко не всегда они зависят от водителя
2. у водителя такси нет оклада. нет никакого минимального гарантированного заработка.
3. у водителя такси нет оплачиваемых выходных, больничных, отпускных и т.д.
сейчас кто нибудь снова напишет что мы жалуемся, но это не так. работа как работа. просто хочется что бы как можно больше людей это прочли и поняли специфику работы.

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Гость

15:02:10 15-10-2024

Гость (07:50:30 15-10-2024) Написано все верно, хочется добавить1. заработок которы... специфика работы понятна. плохо, что уехать порой невозможно оттуда, куда надо, даже если заранее заказ делается, то есть, по сути сервис такси - ненадежный сервис и для потребителя при этом еще и ценник караул.

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Гость

18:28:36 14-10-2024

Есть спрос! надо обязательно задрать цену, закон рынка!

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