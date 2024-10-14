Стоимость заказа такси в Барнауле выросла почти в два раза утром 14 октября

При этом даже по такой цене можно не дождаться машины

14 октября 2024, 08:57, ИА Амител

Цены на такси в Барнауле утром 14 октября / Фото: amic.ru

Утром 14 октября в Барнауле резко подорожала стоимость поездки в такси. Цена выросла в среднем на 300 рублей.

В частности, за поездку на "экономе" с улицы Попова в центр города "Яндекс.Такси" запрашивает более 850 рублей. Обычно в утренний час пик она обходится в 400-500 рублей. Такси от улицы Челюскинцев или Пролетарской до Социалистического проспекта будет стоить более 500 рублей, в другие дни оно обычно дешевле на 250-300 рублей.

Однако рекорд подорожания принадлежит маршруту от улицы Папанинцев до поликлиники № 3. Если в пятницу, 11 октября, такси обошлось корреспонденту amic.ru в 113 рублей, то сегодня за поездку просят уже 471 рубль – рост более чем в четыре раза.

При этом даже по такой цене можно не дождаться машины. Спрос в сервисе сейчас оценивается как крайне высокий.