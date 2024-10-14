Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 14 октября?
Дорожную ситуацию этим утром оценивают в 8 баллов из 10
14 октября 2024, 08:07, ИА Амител
Пробки интенсивностью 8 баллов образовались утром сегодня, 14 октября, на дорогах Барнаула. Такую оценку приводит сервис "Яндекс.Пробки". Где именно придется постоять автомобилистам и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Улица Попова
Наиболее сильные заторы образовались на улице Попова. Проезд затруднен как в районе пересечения с Павловским трактом, так и с Балтийской. Еще один сложный участок – в границах улиц Юрина и Антона Петрова. Кроме того, движение затруднено и на прилегающих улицах, а также в районе пересечения Энтузиастов с Солнечной Поляной.
Проспект Строителей
Сейчас на проспекте Строителей наблюдается затор при проезде в сторону центра города. Также затруднен выезд с улицы Советской Армии.
Улица Кутузова
Движение по улице Кутузова сильно замедлено по направлению к Загородной: на участке от Мичурина до Демьяна Бедного. Однако и после них ситуация не лучше – разогнаться выйдет лишь от Ангарского проезда.
Улица Матросова
На Матросова пробка от улицы Восточной до Колесной, а также небольшой затор на пересечении с проспектом Ленина. Отметим, что на соседней Северо-Западной ситуация лучше, однако на пересечении с Ленина также образовались пробки.
08:47:03 14-10-2024
Не надо ехать в Центр! Тут Вам не рады!
09:21:23 14-10-2024
Ещё как рады!
Мы отлично работаем здесь.
А живем в других красивейших местах нашего города.
Так что вы на счет вашего центра не обольщайтесь.
09:36:03 14-10-2024
Горожанин (09:21:23 14-10-2024) Ещё как рады!Мы отлично работаем здесь.А живем в дру... болтаетесь туды сюды. понаехали...
10:15:36 14-10-2024
Мусик (09:36:03 14-10-2024) болтаетесь туды сюды. понаехали...... Да, приехали.
Вечером, после работы, поедем домой.
11:15:40 14-10-2024
Доброжелательный Горожанин (10:15:36 14-10-2024) Да, приехали.Вечером, после работы, поедем домой.... вот видите - все довольны и на позитиве.
все хорошо, просто замечательно
16:29:11 14-10-2024
Горожанин (09:21:23 14-10-2024) Ещё как рады!Мы отлично работаем здесь.А живем в дру... нет, точно не рады
11:02:37 14-10-2024
Лучше крутите хвосты коровам у себя на селе.
11:48:56 14-10-2024
Гость (11:02:37 14-10-2024) Лучше крутите хвосты коровам у себя на селе.... Когда появится у меня собственное село и коровушка-кормилица, я разберусь сам что мне с ней делать. Вам желаю от души добра, хорошего настроения, радости в жизни!!! Пусть всё у вас будет хорошо и отлично.
13:14:41 14-10-2024
Доброжелательный Горожанин (11:48:56 14-10-2024) Когда появится у меня собственное село и коровушка-кормилица... +100 за позитивный коммент!