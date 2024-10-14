Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 14 октября?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают в 8 баллов из 10

14 октября 2024, 08:07, ИА Амител

Пробка / Источник фото: unsplash.com

Пробки интенсивностью 8 баллов образовались утром сегодня, 14 октября, на дорогах Барнаула. Такую оценку приводит сервис "Яндекс.Пробки". Где именно придется постоять автомобилистам и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Улица Попова

Наиболее сильные заторы образовались на улице Попова. Проезд затруднен как в районе пересечения с Павловским трактом, так и с Балтийской. Еще один сложный участок – в границах улиц Юрина и Антона Петрова. Кроме того, движение затруднено и на прилегающих улицах, а также в районе пересечения Энтузиастов с Солнечной Поляной.

Проспект Строителей

Сейчас на проспекте Строителей наблюдается затор при проезде в сторону центра города. Также затруднен выезд с улицы Советской Армии.

Улица Кутузова

Движение по улице Кутузова сильно замедлено по направлению к Загородной: на участке от Мичурина до Демьяна Бедного. Однако и после них ситуация не лучше – разогнаться выйдет лишь от Ангарского проезда.

Улица Матросова

На Матросова пробка от улицы Восточной до Колесной, а также небольшой затор на пересечении с проспектом Ленина. Отметим, что на соседней Северо-Западной ситуация лучше, однако на пересечении с Ленина также образовались пробки.