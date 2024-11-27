НОВОСТИЭкономика

Стоимость евро превысила отметку 113 рублей

Доллар также поднялся в цене

27 ноября 2024, 15:50, ИА Амител

Евро / Фото: unsplash.com / Ibrahim Boran
Евро / Фото: unsplash.com / Ibrahim Boran

Впервые с марта 2022 года стоимость евро превысила 113 рублей. Об этом сообщает Investing.com.

27 ноября курс евро составил 113,365 рубля, прибавив 2,4% с 17 марта 2022 года.

Новой отметки также достиг курс доллара. По данным биржи, его стоимость – 109 рублей (+3,31%).

Днем ранее Центробанк установил курс доллара на уровне 105,0604 руб. – на 1,27 рубля больше предыдущего значения.

Деньги / Фото: unsplash.com / Giorgio Trovato

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Комментарии 7

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Гость

15:56:02 27-11-2024

нехорошее происходит

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Гость

16:10:06 27-11-2024

Гость (15:56:02 27-11-2024) нехорошее происходит...
В прошлом году такой фокус удался. То же рубль недели на три опускали до 102 и 110. Настроение Антона Силуанова резко улучшилось. Весь вопрос, по той же схеме будет на этот раз, и под НГ рупь укрепят обратно, чтобы можно было сказать "доллар скукоживается", или это уже невозможно. Тогда плохая тенденция

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Гость

16:19:41 27-11-2024

Гость (15:56:02 27-11-2024) нехорошее происходит... Включите первый или второй канал, вам там всё объяснят.

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Гость

16:19:08 27-11-2024

Это агония перед смертью грязной зеленой бумажки, пендосы ее накачивают под гнетом своего огромного госдолга и неэффективной экономики, хотят соскочить с бронепоезда чтобы не платить по счетам, но все тщетно, всемирная дедолларизация грядет, товарищи.

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Гость

16:22:16 27-11-2024

Доллар отрицательно скукоживается

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Гость

17:16:15 27-11-2024

Курс доллара на Форекс превысил ₽109 впервые с марта 2022 года

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Андрей

00:34:31 28-11-2024

Да нет, это все мы реально еще обнищали! И нищаем дальше! Кому то все мало. Гражданское оружие то сдали на СВО (дробовики). Только как то нет его на СВО.

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