Стоимость евро превысила отметку 113 рублей

Доллар также поднялся в цене

27 ноября 2024, 15:50, ИА Амител

Евро / Фото: unsplash.com / Ibrahim Boran

Впервые с марта 2022 года стоимость евро превысила 113 рублей. Об этом сообщает Investing.com.

27 ноября курс евро составил 113,365 рубля, прибавив 2,4% с 17 марта 2022 года.

Новой отметки также достиг курс доллара. По данным биржи, его стоимость – 109 рублей (+3,31%).

Днем ранее Центробанк установил курс доллара на уровне 105,0604 руб. – на 1,27 рубля больше предыдущего значения.