90-100-110. Россияне назвали "идеальные параметры" доллара к Новому году
Большинство граждан ожидают изменение валютного курса
22 ноября 2024, 16:45, ИА Амител
Россияне ожидают укрепления доллара выше отметки 100 рублей до конца 2024 года. Об этом сообщает Bankiros.ru.
Анонимный опрос об изменениях на валютном рынке показал, что большинство граждан (43%) ждут закрепление доллара выше отметки 100 рублей. 18% россиян считают, что курс доллара может достичь 110 рублей к концу 2024 года.
Стабильность валютных курсов прогнозируют только 6% респондентов.
"8% ожидают возврата курса доллара к уровню 95 рублей, а 5% полагают, что доллар может упасть до 90 рублей и ниже. Варианты, касающиеся евро, собрали меньше голосов: лишь 8% считают, что доллар и евро сравняются, и только 3% прогнозируют, что доллар станет дороже евро. Курс юаня ниже 13 рублей ждет только 1%", – комментируют эксперты.
Интересно, что 10% респондентов опасаются введения новых валютных ограничений. 19% граждан затруднились с прогнозом изменений валютного рынка.
16:52:10 22-11-2024
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17:14:08 22-11-2024
Идеальные параметры доллара - 96 копеек...
19:08:41 22-11-2024
Дюша (17:14:08 22-11-2024) Идеальные параметры доллара - 96 копеек......
+ дефицит всего и вся
05:23:16 23-11-2024
Гость из будущего (19:08:41 22-11-2024) + дефицит всего и вся... Ввести прогрессивную налог. шкалу. Опустить налоги малому бизнесу, и льготное кредитование малого бизнеса и всё в таком духе сделало бы экономич. чудо не хуже чем в Грузии! Просто это не выгодно было ВСЕГДА в России(.
22:37:24 23-11-2024
Дюша (17:14:08 22-11-2024) Идеальные параметры доллара - 96 копеек...... Дюша и есть Дюша...по 96 копеек оптом.
19:38:36 22-11-2024
При "дремучих коммуняках" 'зелёный' был дешевле рубля, при "продвинутых" буржуях стал в сто раз дороже (даже после т.н. деноминации - "укрепления" 'деревянного' аж на целых три порядка!)...
Покупательная способность валюты любой страны с годами ослабевает, но не столь варварски резво, как в "реформированной" РФ. Сто рублей за доллар - это тот ниже плинтуса максимум, превышать который принципиально недопустимо, претендуя на статус худо-бедно цивилизованного государства!
05:36:08 23-11-2024
Гость (19:38:36 22-11-2024) При "дремучих коммуняках" 'зелёный' был дешевле рубля, при "... В СССР внутр. курс вообще ни о чем. Кто бы эти доллары купил ,и где бы он их потратил:)? Рынка вообще НИКАКОГО не было , кроме как из под полы. Экономика было лишь в виде огромной машины без ДВС, которую толкали в ручную все 250млн. Точнее толкали несколько республик, остальные изображали участие в экономике СССР, а по сути организованно воровали и центр это понимал, потому что главное это было удержать бразды правления даже через коррупцию и мздоимство. Т.к. и в центре на каждом посту ВСЕ ПОГОЛОВНО ВОРОВАЛИ !!! Кому нужен доллар, если даже туристом выехать было нельзя, ни говоря уже о ПМЖ ? И что захотелось опять устроить такую квазиэкономику?( Сейчас Россия вновь смогла кормить зерном полмира. А 5-ю колонну чудом удастся уничтожить, тогда смогли бы построить мощное и богатое и ПРАВОВОЕ государство. Не в курсе доллара суть экономики. А во внутриполитическом укладе! И вот только про СССР не заикайтесь
07:58:44 23-11-2024
Гость (19:38:36 22-11-2024) При "дремучих коммуняках" 'зелёный' был дешевле рубля, приА аА
А в 2013 году, когда в ЦБ пришли "новые люди" сл старым МВФ-ским мышлением, доллар стоил 34 руб."НОвые люди" стали бороться с инфляцией дедовским методом.Доллар уже стоит 100 руб., инфляция ,если и уменьшилась, то как-то на своем кармане не заметно.А вот рост цен и тарифов - даже очень заметно.