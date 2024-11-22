Большинство граждан ожидают изменение валютного курса

22 ноября 2024, 16:45, ИА Амител

Деньги / Фото: unsplash.com / Giorgio Trovato

Россияне ожидают укрепления доллара выше отметки 100 рублей до конца 2024 года. Об этом сообщает Bankiros.ru.

Анонимный опрос об изменениях на валютном рынке показал, что большинство граждан (43%) ждут закрепление доллара выше отметки 100 рублей. 18% россиян считают, что курс доллара может достичь 110 рублей к концу 2024 года.

Стабильность валютных курсов прогнозируют только 6% респондентов.

"8% ожидают возврата курса доллара к уровню 95 рублей, а 5% полагают, что доллар может упасть до 90 рублей и ниже. Варианты, касающиеся евро, собрали меньше голосов: лишь 8% считают, что доллар и евро сравняются, и только 3% прогнозируют, что доллар станет дороже евро. Курс юаня ниже 13 рублей ждет только 1%", – комментируют эксперты.

Интересно, что 10% респондентов опасаются введения новых валютных ограничений. 19% граждан затруднились с прогнозом изменений валютного рынка.