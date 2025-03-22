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Стоит, молчит. Река Обь не спешит избавляться ото льда в Барнауле

Как выглядит река в преддверии ледохода

22 марта 2025, 07:00, ИА Амител

Обь в преддверии ледохода / Фото: amic.ru

Река Обь в районе Нового моста в Барнауле пока неохотно готовится к пробуждению. Однако специалисты прогнозируют, что вскрытие рек в Алтайском крае начнется в конце марта. Первыми от зимнего сна освободятся малые реки предгорий, но из-за ожидаемого похолодания этот процесс может замедлиться.

По словам заместителя начальника алтайского Гидрометцентра Александра Люцигера, раннее начало вскрытия – благоприятный знак, так как это позволит растянуть паводкоопасный период и снизить риск резкого подъема воды.

Сейчас в регионе на смену теплу пришло похолодание на четыре-пять дней, что также сыграет положительную роль в сдерживании таяния снегов.

Как выглядит река сейчас – в нашем фоторепортаже.

Весна / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Эксперты сообщили, когда на Алтае вскроются реки и придет первая волна паводка

Приближающееся похолодание позволит растянуть прохождение паводкоопасного периода
НОВОСТИОбщество

Паводок

Комментарии 5

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Гость

10:32:30 22-03-2025

Так рано еще.
Никогда в жизни 22 марта ледохода на Оби еще не было.
Обычно 1-10 апреля.

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Гость

12:32:09 22-03-2025

Гость (10:32:30 22-03-2025) Так рано еще.Никогда в жизни 22 марта ледохода на Оби ещ... Совершенно верно, единственное уточнение 10-12 апреля многолетняя дата. И нет никакого потепления.

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Гость

10:33:39 22-03-2025

"Как выглядит река сейчас – в нашем фоторепортаже". Это не сейчас, а так было 2, а то и 3 дня назад. Сейчас гораздо меньше снега, на льду лужи воды.

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Гость

16:52:30 22-03-2025

год точно не помню, лет 10-12 назад 28 марта был на рыбалке ни снега на лугах ни льда на Оби не было.

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Гость

15:32:37 23-03-2025

Гость (16:52:30 22-03-2025) год точно не помню, лет 10-12 назад 28 марта был на рыбалк...
В 2014 году 1 апреля был самый ранний.

1 апреля в Барнауле на реке Обь начался ледоход.
Как сообщили в отделе гидрологии алтайского Гидрометцентра, в этом году ледоход — самый ранний за последние 100 лет наблюдений. Подвижки льда начались в обед 1 апреля. Вечером и ночью в районе Нового моста через Обь можно было наблюдать ледоход в полном масштабе. Но уже сегодня, 2 апреля, в районе Речного вокзала проплывают лишь редкие льдины.
Добавим, прежний рекорд гидрологи фиксировали в 2009 году, тогда лед тронулся 2 апреля. А самый поздний ледоход был в 2004 году — 24 апреля.

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