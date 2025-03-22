Стоит, молчит. Река Обь не спешит избавляться ото льда в Барнауле

Как выглядит река в преддверии ледохода

22 марта 2025, 07:00, ИА Амител

Обь в преддверии ледохода / Фото: amic.ru

Река Обь в районе Нового моста в Барнауле пока неохотно готовится к пробуждению. Однако специалисты прогнозируют, что вскрытие рек в Алтайском крае начнется в конце марта. Первыми от зимнего сна освободятся малые реки предгорий, но из-за ожидаемого похолодания этот процесс может замедлиться.

По словам заместителя начальника алтайского Гидрометцентра Александра Люцигера, раннее начало вскрытия – благоприятный знак, так как это позволит растянуть паводкоопасный период и снизить риск резкого подъема воды.

Сейчас в регионе на смену теплу пришло похолодание на четыре-пять дней, что также сыграет положительную роль в сдерживании таяния снегов.

Как выглядит река сейчас – в нашем фоторепортаже.