Приближающееся похолодание позволит растянуть прохождение паводкоопасного периода

19 марта 2025, 12:50, ИА Амител

Весна / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Вскрытие рек в Алтайском крае может произойти в конце третьей декады марта. Об этом рассказали специалисты на выездном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

"На этой неделе может произойти вскрытие малых рек предгорий, малых водотоков. Но с похолоданием этот процесс притормозится. То, что это началось сейчас, это достаточно благоприятно, так как позволит растянуть прохождение паводкоопасного периода по срокам и уменьшить объем приточности в единицу времени", – сообщил замначальника алтайского Гидрометцентра Александр Люцигер.

По его словам, сейчас в регионе идет потепление, которое продолжится до 23 марта, а затем на четыре-пять дней в край придет похолодание, что положительно скажется на прохождении паводкового периода, так как притормозит таяние снегов.

Первая волна паводка в Алтайском крае прогнозируется в первой-второй декаде апреля. Именно в это время произойдет активное таяние снега, отметил начальник регионального управления гражданской обороны и защиты населения Михаил Плешивцев.

100 населенных пунктов, в которых проживает 27 тысяч человек, может подтопить в результате первой волны паводка.

Вторую волну паводка ждут в третьей декаде мая – первой декаде июня, тогда случится активное снеготаяние в предгорных и горно-таежных районах Республики Алтай.

Всего в крае риску подтопления подвержено 306 населенных пунктов и 49 муниципальных образований с населением более 36 тысяч человек.

Риски заторов изо льда во время вскрытия рек уже определены. Поэтому 19-20 марта начнутся взрывные работы примерно на 25 затороопасных участках алтайских рек. Более подробно читайте на amic.ru в полном материале.