Столб насмерть задавил электромонтера на Алтае
Следователи проводят проверку
21 августа 2023, 08:23, ИА Амител
Фото: СУ СКР по Республике Алтай
Бетонный столб упал вместе с находящимся на нем электромонтажником в Улаганском районе Республики Алтай.
Как сообщили в СК региона, инцидент случился утром 18 августа в окрестностях села Балыктуюль. От полученных травм мужчина – 51-летний житель Павловского района Алтайского края – скончался на месте.
Следователи проводят проверку.
15:35:58 21-08-2023
ни столб а опора, говорю от имени всех электромонтёров.