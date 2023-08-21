Столб насмерть задавил электромонтера на Алтае

Следователи проводят проверку

21 августа 2023, 08:23, ИА Амител

Фото: СУ СКР по Республике Алтай

Бетонный столб упал вместе с находящимся на нем электромонтажником в Улаганском районе Республики Алтай.

Как сообщили в СК региона, инцидент случился утром 18 августа в окрестностях села Балыктуюль. От полученных травм мужчина – 51-летний житель Павловского района Алтайского края – скончался на месте.

Следователи проводят проверку.