Столб повис на проводах. В Барнауле произошло "электрическое" ДТП

В аварию попали сразу три автомобиля

14 апреля 2025, 20:00, ИА Амител

ДТП на Павловском тракте / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле на Павловском тракте произошло ДТП с участием трех автомобилей, один из которых совершил наезд на электрический столб. Как сообщает "Инцидент Барнаул", авария случилась в районе дома № 303.

В городской Госавтоинспекции предварительно установили, что 42-летняя женщина, управляя автомобилем Mitsubishi Outlander, двигалась по второстепенной дороге, не предоставила преимущества в движении и столкнулась с автомобилем Mazda CX-5, которым управлял 45-летний водитель.

После столкновения автомобиль Mazda совершил наезд на электрическую опору, а Mitsubishi – на автомобиль "Газель Next" под управлением 34-летнего мужчины, который двигался в попутном направлении.

"В результате ДТП, по предварительным данным, один человек обратился за медицинской помощью", – говорится в сообщении.

Сотрудники полиции проводят проверку, обстоятельства аварии уточняются.