Столетний дом и автосервис снесут в центре Барнаула ради нового ЖК. Фото

На территории уже начали устанавливать временное ограждение

12 марта 2025, 07:00, ИА Амител

Подготовка к строительству ЖК на Никитина, 41 / Фото: amic.ru

В Барнауле началась подготовка к строительству нового жилого комплекса на пересечении улицы Никитина и проспекта Комсомольского. Участок площадью 14 соток, на котором появится многоэтажный дом, уже огораживают временным строительным забором. На территории также уже начались работы по демонтажу старых зданий. Сносят двухэтажный деревянный дом 1917 года постройки и автосервис.

Проект жилого комплекса разработан "Мастерской Золотова" по заказу бизнесмена Юрия Погуляева. В новом доме будет 38 квартир площадью от 67,4 до 198 квадратных метров, для которых предусмотрели 41 машино-место. Всего в ЖК смогут проживать 95 человек. На первом этаже здания разместятся помещения для досуга.

Ранее в январе здесь по соседству, через дорогу, снесли трехэтажный бревенчатый дом. Что будет на месте демонтированного объекта, пока точно неизвестно.