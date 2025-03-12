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Столетний дом и автосервис снесут в центре Барнаула ради нового ЖК. Фото

На территории уже начали устанавливать временное ограждение

12 марта 2025, 07:00, ИА Амител

Подготовка к строительству ЖК на Никитина, 41 / Фото: amic.ru

В Барнауле началась подготовка к строительству нового жилого комплекса на пересечении улицы Никитина и проспекта Комсомольского. Участок площадью 14 соток, на котором появится многоэтажный дом, уже огораживают временным строительным забором. На территории также уже начались работы по демонтажу старых зданий. Сносят двухэтажный деревянный дом 1917 года постройки и автосервис. 

Проект жилого комплекса разработан "Мастерской Золотова" по заказу бизнесмена Юрия Погуляева. В новом доме будет 38 квартир площадью от 67,4 до 198 квадратных метров, для которых предусмотрели 41 машино-место. Всего в ЖК смогут проживать 95 человек. На первом этаже здания разместятся помещения для досуга.

Ранее в январе здесь по соседству, через дорогу, снесли трехэтажный бревенчатый дом. Что будет на месте демонтированного объекта, пока точно неизвестно.

Снос дома на Комсомольском, 23 / Фото: amic.ru

В центре Барнаула снесли старинный бревенчатый дом. Фото

Что будет на расчищенной территории – пока неизвестно
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Комментарии 6

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Гость

07:57:33 12-03-2025

Ломать не строить ... То, что стояло веками, вот настоящее строительство: надёжно, красиво, душу вкладывали ! А сейчас, что ляпают , коробки - скворечники, в которых нет жизни

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Гость

08:27:38 12-03-2025

Гость (07:57:33 12-03-2025) Ломать не строить ... То, что стояло веками, вот настоящее с... это здание было некрасивое, и без души, горело. Неблагоустроенное, 2й этаж надстроенный. Я знаю - 50 лет назад мимо него в школу ходили.

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Гость

10:13:01 15-03-2025

Гость (07:57:33 12-03-2025) Ломать не строить ... То, что стояло веками, вот настоящее с... Живите в этом сарае , чего возмущаться. Вы вообще понимаете про какой сарай речь ? Надо сносить эти неухоженные развалины у центре ! Привыкли на копейки в гнилье это не вкладывать , а потом ныть дайте денег на восстановление , сарая которому 100 лет

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Гость

08:25:57 12-03-2025

Всего в ЖК смогут проживать 95 человек.
_ И кто это определяет? А 96 низзя?

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Гость

14:45:01 15-03-2025

Деревянный дом по хорошему бы разобрать и поставить заново но в другом месте, это особенные дома, в них особенная энергетика, изимюнка, очень жаль что не предложили такой вариант, а желающие купить нашлись бы ...

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Алёна

17:18:10 16-03-2025

Гость (14:45:01 15-03-2025) Деревянный дом по хорошему бы разобрать и поставить заново н... ]
В чём изюминка? Эти брёвна уже провоняли сыростью, плесенью

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