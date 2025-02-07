В центре Барнаула снесли старинный бревенчатый дом. Фото
Что будет на расчищенной территории – пока неизвестно
07 февраля 2025, 07:00, ИА Амител
Двухэтажный деревянный дом, расположенный на пересечении улицы Никитина и проспекта Комсомольского, пошел под снос в Барнауле. Старые здания потихоньку исчезают с улиц в центре города. Напомним, не так давно снесли деревянный дом 1930 года постройки на проспекте Красноармейском. Долгое время после пожара он "прятался" под баннером.
Дом № 23 на пр. Комсомольском начали демонтировать в конце января, сейчас рабочие уже вывозят с территории горы деревяшек. Что будет на месте снесенного дома, пока неизвестно, но в соседних кварталах застройщики уже планируют строительство жилых зданий.
запроектировали на ул. Никитина, 41 (это напротив демонтированного дома), на месте старой двухэтажки и автосервиса. ЖК рассчитан всего на 38 квартир, для которых предусмотрели 41 машино-место. Проект показали на градсовете 9 августа 2023 года, однако на территории до сих пор не начались работы.Так, многоэтажный дом
ЖК, состоящий из двух восьмиэтажных корпусов, запланировали на ул. Анатолия, 52. Первый дом – двухподъездный, рассчитанный на 48 квартир. Второй – меньше. Он одноподъездный, в нем будет 28 трехкомнатных квартир.
07:39:04 07-02-2025
Дом то крепкий был. На втором этаже люди пластиковые окна поставили.
10:28:58 07-02-2025
Гость (07:39:04 07-02-2025) Дом то крепкий был. На втором этаже люди пластиковые окна по... Денег, видать, дали нормально. Чистят под застройку. Вопрос- как в реале в сегодняшней экономической ситуации строить и продавать...
10:08:04 07-02-2025
И возведут там вторую ЖК Жемчужину)))
11:05:37 07-02-2025
"Что будет на расчищенной территории – пока неизвестно"
Наверное, школа или детский сад или поликлиника.
11:53:25 07-02-2025
Гость (11:05:37 07-02-2025) "Что будет на расчищенной территории – пока неизвестно"Н... фонтан, бассейн, сквер
12:50:14 07-02-2025
Гость (11:05:37 07-02-2025) "Что будет на расчищенной территории – пока неизвестно"Н... детская площадка ))
11:55:21 07-02-2025
Снесли ДОМ а построят фигушку какую нибудь... В 70-е годы по частному сектору-Интернациональная Анатолия Пушкина прогуляться было приятно! Жизнью пахло! Люди жили! Счас бетонные неживые коробки... Тьфу...
23:58:02 07-02-2025
Ру (11:55:21 07-02-2025) Снесли ДОМ а построят фигушку какую нибудь... В 70-е годы по... давайте тут не будем разводить ерунду. выкупайте развалюхи и делайте турзоны! или не нойте
13:23:46 07-02-2025
Прости нас, Барнаул!
15:00:04 10-02-2025
сожгли, банером закрыли, подождали, снесли теперь +-300 метров можно строить недвижку, ранее нельзя было строить. Всё нормально, никто не виновит но минус один памятник
17:28:58 10-02-2025
2,1 миллиона в крае на сегодня , в ссср доходило около 2,9 миллиона ,
Пора начинать паниковать . Они что то знают , но не говорят людям !