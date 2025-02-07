В центре Барнаула снесли старинный бревенчатый дом. Фото

Что будет на расчищенной территории – пока неизвестно

07 февраля 2025, 07:00, ИА Амител

Снос дома на Комсомольском, 23 / Фото: amic.ru

Двухэтажный деревянный дом, расположенный на пересечении улицы Никитина и проспекта Комсомольского, пошел под снос в Барнауле. Старые здания потихоньку исчезают с улиц в центре города. Напомним, не так давно снесли деревянный дом 1930 года постройки на проспекте Красноармейском. Долгое время после пожара он "прятался" под баннером.

Дом № 23 на пр. Комсомольском начали демонтировать в конце января, сейчас рабочие уже вывозят с территории горы деревяшек. Что будет на месте снесенного дома, пока неизвестно, но в соседних кварталах застройщики уже планируют строительство жилых зданий.

Комсомольский, 23, в 2023 году / "Яндекс Карты" Так, многоэтажный дом запроектировали на ул. Никитина, 41 (это напротив демонтированного дома), на месте старой двухэтажки и автосервиса. ЖК рассчитан всего на 38 квартир, для которых предусмотрели 41 машино-место. Проект показали на градсовете 9 августа 2023 года, однако на территории до сих пор не начались работы.

ЖК, состоящий из двух восьмиэтажных корпусов, запланировали на ул. Анатолия, 52. Первый дом – двухподъездный, рассчитанный на 48 квартир. Второй – меньше. Он одноподъездный, в нем будет 28 трехкомнатных квартир.