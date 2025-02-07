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В центре Барнаула снесли старинный бревенчатый дом. Фото

Что будет на расчищенной территории – пока неизвестно

07 февраля 2025, 07:00, ИА Амител

Снос дома на Комсомольском, 23 / Фото: amic.ru

Двухэтажный деревянный дом, расположенный на пересечении улицы Никитина и проспекта Комсомольского, пошел под снос в Барнауле. Старые здания потихоньку исчезают с улиц в центре города. Напомним, не так давно снесли деревянный дом 1930 года постройки на проспекте Красноармейском. Долгое время после пожара он "прятался" под баннером. 

Дом № 23 на пр. Комсомольском начали демонтировать в конце января, сейчас рабочие уже вывозят с территории горы деревяшек. Что будет на месте снесенного дома, пока неизвестно, но в соседних кварталах застройщики уже планируют строительство жилых зданий.

Комсомольский, 23, в 2023 году / "Яндекс Карты" Так, многоэтажный дом запроектировали на ул. Никитина, 41 (это напротив демонтированного дома), на месте старой двухэтажки и автосервиса. ЖК рассчитан всего на 38 квартир, для которых предусмотрели 41 машино-место. Проект показали на градсовете 9 августа 2023 года, однако на территории до сих пор не начались работы.

ЖК, состоящий из двух восьмиэтажных корпусов, запланировали на ул. Анатолия, 52. Первый дом – двухподъездный, рассчитанный на 48 квартир. Второй – меньше. Он одноподъездный, в нем будет 28 трехкомнатных квартир. 

Снос дома на проспекте Красноармейский / Фото: amic.ru

Как в центре Барнауле сносят старый дом, который почти 10 лет "прятался" за баннером. Фото

Дом на проспекте Красноармейском не дожил до своего столетия пять лет
НОВОСТИОбщество

Барнаул фоторепортажи снос зданий

Комментарии 11

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Гость

07:39:04 07-02-2025

Дом то крепкий был. На втором этаже люди пластиковые окна поставили.

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Гость

10:28:58 07-02-2025

Гость (07:39:04 07-02-2025) Дом то крепкий был. На втором этаже люди пластиковые окна по... Денег, видать, дали нормально. Чистят под застройку. Вопрос- как в реале в сегодняшней экономической ситуации строить и продавать...

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Иванна

10:08:04 07-02-2025

И возведут там вторую ЖК Жемчужину)))

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Гость

11:05:37 07-02-2025

"Что будет на расчищенной территории – пока неизвестно"
Наверное, школа или детский сад или поликлиника.

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Гость

11:53:25 07-02-2025

Гость (11:05:37 07-02-2025) "Что будет на расчищенной территории – пока неизвестно"Н... фонтан, бассейн, сквер

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Гость

12:50:14 07-02-2025

Гость (11:05:37 07-02-2025) "Что будет на расчищенной территории – пока неизвестно"Н... детская площадка ))

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Ру

11:55:21 07-02-2025

Снесли ДОМ а построят фигушку какую нибудь... В 70-е годы по частному сектору-Интернациональная Анатолия Пушкина прогуляться было приятно! Жизнью пахло! Люди жили! Счас бетонные неживые коробки... Тьфу...

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Гость

23:58:02 07-02-2025

Ру (11:55:21 07-02-2025) Снесли ДОМ а построят фигушку какую нибудь... В 70-е годы по... давайте тут не будем разводить ерунду. выкупайте развалюхи и делайте турзоны! или не нойте

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Гость

13:23:46 07-02-2025

Прости нас, Барнаул!

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как всегда

15:00:04 10-02-2025

сожгли, банером закрыли, подождали, снесли теперь +-300 метров можно строить недвижку, ранее нельзя было строить. Всё нормально, никто не виновит но минус один памятник

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Дед !

17:28:58 10-02-2025

2,1 миллиона в крае на сегодня , в ссср доходило около 2,9 миллиона ,
Пора начинать паниковать . Они что то знают , но не говорят людям !

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