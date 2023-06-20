Новый владелец обязан отреставрировать объект

20 июня 2023, 08:30, ИА Амител

Дом на ул. Пролетарской, 5, в Бийске / Фото: 2gis

В Бийске выставили на торги двухэтажный деревянный дом, признанный памятником архитектуры. Его построили в 1910 году, но до сих пор здание было жилым. По условиям аукциона, который организует мэрия наукограда, новый собственник обязан отреставрировать здание по ранее разработанному проекту.

Дом-памятник находится на ул. Пролетарской, 5 / пер. Мопровский, 13. Он возведен из дерева и имеет площадь 110 квадратных метров. Интересно, что об истории дома – кем он построен и кто в нем жил – информации нет.

"Фасады оформлены резными элементами, где утяжеленный объемный декор геометрического рисунка окон и аттиков контрастирует с ажурными элементами карнизов и лопаток. Все фасады имеют ярко выраженное декоративное убранство, идентичное по оформлению: симметрично делятся лопатками на две равные части в две оконные оси в каждой", – сказано в документации к торгам.

Дом на ул. Пролетарской, 5, в Бийске / Фото: https://torgi.gov.ru

Также на фасадах ярко выделяются оконные наличники с одинаковым рисунком.

"Здание является примером городского деревянного дома начала XX века с резным декором в формах эклектики, включающим элементы традиционного народного творчества", – отмечено в документе.

При этом состояние здания неудовлетворительное: стены гниют, кровля имеет массовые протечки, частично отсутствуют водосточные трубы.

Чтобы спасти памятник, несколько лет назад был разработан проект по его восстановлению. Документ подготовила мастерская "Ренессанс". Она же весной 2023 года выиграла тендер на разработку проекта по восстановлению исторического производственного корпуса из ансамбля "Дрожже-винокуренный завод Зверева" в Барнауле.

Комиссия оценила здание в 550 тыс. рублей – это начальная стоимость, за которую дом продают на торгах. Аукцион назначен на 11 июля 2023 года.