Столкновение двух иномарок произошло на проспекте Калинина в Барнауле

К месту аварии приехали скорая, полиция и МЧС

10 декабря 2024, 17:10, ИА Амител

Место аварии / Фото: "Инцидент Барнаул"

Авария с участием двух автомобилей произошла на пересечении улицы Кулагина и проспекта Калинина в Барнауле. Об этом сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".

Судя по снимкам, одна иномарка врезалась в другую – у нее сильно поврежден капот. На месте находятся сотрудники скорой помощи, полицейские и спасатели, которые прибыли на пожарной машине.

Обстоятельства инцидента пока неизвестны. О пострадавших в публикациях очевидцев не сообщается.