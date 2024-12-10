Столкновение двух иномарок произошло на проспекте Калинина в Барнауле
К месту аварии приехали скорая, полиция и МЧС
10 декабря 2024, 17:10, ИА Амител
Место аварии / Фото: "Инцидент Барнаул"
Авария с участием двух автомобилей произошла на пересечении улицы Кулагина и проспекта Калинина в Барнауле. Об этом сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".
Судя по снимкам, одна иномарка врезалась в другую – у нее сильно поврежден капот. На месте находятся сотрудники скорой помощи, полицейские и спасатели, которые прибыли на пожарной машине.
Обстоятельства инцидента пока неизвестны. О пострадавших в публикациях очевидцев не сообщается.
17:25:16 10-12-2024
Кто-то невнимательно ездит.
18:24:48 10-12-2024
Гость (17:25:16 10-12-2024) Кто-то невнимательно ездит.... Ага😎
11:45:16 11-12-2024
это к деньгам )