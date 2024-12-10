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Столкновение двух иномарок произошло на проспекте Калинина в Барнауле

К месту аварии приехали скорая, полиция и МЧС

10 декабря 2024, 17:10, ИА Амител

Место аварии / Фото: "Инцидент Барнаул"
Место аварии / Фото: "Инцидент Барнаул"

Авария с участием двух автомобилей произошла на пересечении улицы Кулагина и проспекта Калинина в Барнауле. Об этом сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".

Судя по снимкам, одна иномарка врезалась в другую – у нее сильно поврежден капот. На месте находятся сотрудники скорой помощи, полицейские и спасатели, которые прибыли на пожарной машине.

Обстоятельства инцидента пока неизвестны. О пострадавших в публикациях очевидцев не сообщается.

Барнаул ДТП

Комментарии 3

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Гость

17:25:16 10-12-2024

Кто-то невнимательно ездит.

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Сергей

18:24:48 10-12-2024

Гость (17:25:16 10-12-2024) Кто-то невнимательно ездит.... Ага😎

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Роман

11:45:16 11-12-2024

это к деньгам )

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