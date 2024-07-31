"Столото": инженер из Москвы выиграл в лотерею почти 170 миллионов рублей

Пожилой мужчина заявил, что купит на них автомобиль, а часть раздаст близким

31 июля 2024, 17:48, ИА Амител

Победа в лотерее / Фото: unsplash.com

Инженер-авиаконструктор из Москвы Сергей С. выиграл 3 июля в лотерею "Спортлото "4 из 20" суперприз – 169,966 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "Столото".

Счастливая для Сергея комбинация была следующей: 13, 4, 5, 8 в первом поле билета и 5, 14, 17, 7 – во втором. Чтобы повысить вероятность крупной победы, мужчина купил многотиражный билет, стоимость которого составила 1250 рублей.

"Выигрыш москвича – 169 966 702 рубля, налог составит 25 395 005 рублей. На расчетный счет Сергей получит 144 571 697 рублей в установленные законодательством сроки", – добавили в "Столото".

Сам мужчина заявил, что пока не готов к публичности. Сейчас он находится на пенсии, лето проводит с супругой на даче. Одно из любимых хобби победителя – футбол. На выигранные деньги москвич собирается купить авто, часть суммы – разделить между близкими, а с остальными определится уже после перевода средств. Они поступят в течение 180 дней – этого требует закон, чтобы человек мог избежать импульсивных трат.