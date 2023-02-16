В Вашингтоне заявили, что активно не подталкивают Киев к попытке занять Крым

Со слов Энтони Блинкена, в противном случае это может привести к более масштабному ответу со стороны Москвы

16 февраля 2023, 12:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с группой экспертов дал понять, что Вашингтон активно не подталкивает Киев к попытке занять Крым, пишет "Газета.ру".

Со слов Блинкена, это стало бы пересечением "красной линии" для президента РФ Владимира Путина и могло бы привести к более масштабному ответу со стороны Москвы.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в случае приказа от российского лидера готов пойти "хоть на Америку".