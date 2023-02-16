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В Вашингтоне заявили, что активно не подталкивают Киев к попытке занять Крым

Со слов Энтони Блинкена, в противном случае это может привести к более масштабному ответу со стороны Москвы

16 февраля 2023, 12:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с группой экспертов дал понять, что Вашингтон активно не подталкивает Киев к попытке занять Крым, пишет "Газета.ру".

Со слов Блинкена, это стало бы пересечением "красной линии" для президента РФ Владимира Путина и могло бы привести к более масштабному ответу со стороны Москвы.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в случае приказа от российского лидера готов пойти "хоть на Америку".

Комментарии 6

  • Со слов Блинкена, это стало бы пересечением "красной линии" для --------- Тролль 80 уровня)))))
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Хотя Блинкину очень бы хотелось,чтобы английские и американские матросы вдали от своих родин танцевали бы джигу в кабаках в портах Чёрного моря.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Хотя Блинкину очень бы хотелось,чтобы ---- Он сам вам это сказал? Он находится с вами в одной комнате?
    16 февраля, Гость   Ответить
  • чо такое джига? а матросы это в карабле которые сидят?
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, это в карабле === А что такое "карабль"???
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Жидам верить нельзя!!!!!!
    18 февраля, Гость   Ответить
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