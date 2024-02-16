Столтенберг призвал Россию опубликовать факты о смерти Навального*
По его словам, Москве предстоит "ответить на очень серьезные вопросы"
16 февраля 2024, 20:15, ИА Амител
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время Мюнхенской конференции по безопасности призвал Россию опубликовать факты о смерти Алексея Навального* и заявил, что Москва должна "ответить на серьезные вопросы", пишет "Лента.ру".
"Пока нет никакой информации, все факты должны быть установлены. Россия должна установить все факты, ответить на очень серьезные вопросы", – заявил он.
Напомним, что 16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального*. Там заявили, что ему стало плохо во время прогулки в ИК № 3 "Полярный волк" в поселке Харп и он почти сразу потерял сознание. Медики провели реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали.
* Включен в реестр причастных к терроризму и экстремизму
20:38:06 16-02-2024
Маргарита Симоньян уже ответила йенсу столбергу примерно следующее:Россия тебе ничего не должна,йенс.Ты лучше в небушко посмотри,что мы там в космосе понаделали.
20:41:52 16-02-2024
Началось. Какое дело Столтенбергу до гражданина России? Это вмешательство во внутренние дела России.
21:35:47 16-02-2024
Гость (20:41:52 16-02-2024) Началось. Какое дело Столтенбергу до гражданина России? Это ... Жаль возможно терять ценного подчиненного.
20:43:48 16-02-2024
Ну это серьезно?Что бы Россия отчитывалась за каждого покойника?Идите в ж...господа.! В Белгород прилет был на мирных людей это как,Не беспокоит?Ну и пошли вы ...Требуют они,требуйте у своих жителей отчеты.
20:48:31 16-02-2024
Вы на вопросы России отвечаете??? Рты закройте свои поганые и поменьше тявкайте(((
20:48:35 16-02-2024
И вообще,какого Запад лезет во внутреннте дела России?Кто там правит,одни либерасты ,педофилы и потомки фашистов!Не лезьте вы в Россию! Мы конечно ну,очень терпеливы,но страшны в гневе. Не будите,спящего ,медведя.
20:55:43 16-02-2024
Елена (20:48:35 16-02-2024) Не будите,спящего ,медведя. зачем тут две запятые??? ну и вообще к пунктуации и прочему, в вашей писанине вопросов много... а по первому предложению согласен) суют свой нос, куда пес не совал.
21:53:21 16-02-2024
Гость (20:55:43 16-02-2024) зачем тут две запятые??? ну и вообще к пунктуации и прочему,... Уж если и пишите замечания по пунктуации, то и сами не грешите с лишними запятыми! Например, после слова "прочему". Да и вообще человек может и ошибиться - не выпускные же диктанты тут все пишут. А Елена написала ярко, эмоционально, вот и лишние запятые сами выскочили... Люди, будем добрее друг к другу!
20:51:53 16-02-2024
Встолтенберг, Алешке фрау Меркель полгода назад в передачке вернула свои трусы, в которых его из страны на самолете вывезли. Ну и изотопы свободы накопились до критического значения и Лешке пришла крышка. А Анхела тебя, балбеса, забыла предупредить...
21:04:36 16-02-2024
Во время заключения 27 раз был в штрафном изоляторе,где провёл 308 дней........
21:31:59 16-02-2024
Пусть сначала объяснят, по какой причине орудия НАТО убивают россиян на нашей территории.
00:07:02 17-02-2024
Гость (21:31:59 16-02-2024) Пусть сначала объяснят, по какой причине орудия НАТО убивают... Смерть мирных российских граждан на территории РФ от натовских снарядов и ракет у европейцев ничего не вызывает,а смерть навального в зоне вызывает негодование...Какие же эти европейцы г.....
21:37:51 16-02-2024
"Ох,угробишь ты здоровье в политической борьбе..."
21:49:38 16-02-2024
У кого нибудь есть ссылочка куда ответить напрямую этому г- ну.
22:03:03 16-02-2024
Не туда генсек НАТО смотришь! Давай на свет все такие факты с Дж. Кеннеди! Все и цепочку после!
14:25:32 17-02-2024
Это все для того, чтобы перебить интерес людей в США и Европе к интервью Путина и американского журналиста. Смерть Навального причина обвинить Россию и выбить деньги для Украины из несогласных стран Европы и республиканцев в США склонить к этому . России невыгодна смерть Навального перед выборами и шумиха, но запад хочет все перевернуть . Это в их интересах. Предполагаю, что Навального отравили западные спецслужбы или просто стечение обстоятельств, и оно так на руку врагам России...
14:29:42 17-02-2024
Гуглите выступление жены Навального в Мюнхене. Ей накласть на трупик мужа, она на Россию бочку катит.
14:46:05 17-02-2024
Только что в интервью Карлсону Путин напомнил об убитом в американской тюрьме полицейском, который когда-то придушил чернокожего наркомана. И вот ответка .