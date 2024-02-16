Столтенберг призвал Россию опубликовать факты о смерти Навального*

По его словам, Москве предстоит "ответить на очень серьезные вопросы"

16 февраля 2024, 20:15, ИА Амител

Алексей Навальный* / Кадр из видео YouTube

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время Мюнхенской конференции по безопасности призвал Россию опубликовать факты о смерти Алексея Навального* и заявил, что Москва должна "ответить на серьезные вопросы", пишет "Лента.ру".

"Пока нет никакой информации, все факты должны быть установлены. Россия должна установить все факты, ответить на очень серьезные вопросы", – заявил он.

Напомним, что 16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального*. Там заявили, что ему стало плохо во время прогулки в ИК № 3 "Полярный волк" в поселке Харп и он почти сразу потерял сознание. Медики провели реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали.

* Включен в реестр причастных к терроризму и экстремизму