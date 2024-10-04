Стоматолог назвал причину появления зубного камня

Специалист посоветовал не пренебрегать гигиеной полости рта

04 октября 2024, 16:02, ИА Амител

Сладости / Фото: pxhere.com/ru/photo/1202590

Избыток сахара в рационе и пренебрежение твердой пищей могут способствовать образованию зубного камня. Об этом в интервью Lenta.ru сообщил стоматолог, хирург-имплантолог Игорь Блюмкин.

По его словам, чрезмерное употребление мучных изделий, сладостей и быстроусвояемых углеводов приводит к скоплению бактерий на поверхности зубов и, как следствие, к образованию зубного камня.

Специалист подчеркнул важность использования зубной нити и ирригатора во время чистки зубов, так как это помогает удалить налет. Отказ от этих инструментов, напротив, способствует его накоплению. Кроме того, стоматолог отметил, что правильная техника чистки зубов позволяет добраться до труднодоступных мест.

Хирург-имплантолог также подчеркнул, что отсутствие в рационе твердой пищи может стать причиной образования зубного камня. Среди других причин он выделил привычку жевать только на одной стороне и курение.