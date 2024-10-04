Врач рассказал о продуктах, вызывающих депрессию
На первом месте в списке стоит алкоголь
04 октября 2024, 08:36, ИА Амител
Употребление в пищу большого количества фастфуда, алкоголя и мучных изделий, а также некоторых других продуктов может привести к депрессии. Об этом изданию "Взгляд" рассказал психотерапевт Евгений Кульгавчук.
По его словам, среди таких продуктов на первом месте стоит алкоголь. После употребления спиртного человек испытывает эйфорию, но после похмелья настроение ухудшается, появляется раздражительность.
"Слабость, усталость и апатия могут быть вызваны недостатком глюкозы в крови, а нервозность может быть связана с дефицитом магния. Когнитивные функции мозга снижаются. Падение настроения, в свою очередь, может спровоцировать повторное употребление алкоголя, создать замкнутый круг и привести к запоям", – пояснил Кульгавчук.
Похожий эффект, основанный на расщеплении легкоусвояемых углеводов, наблюдается при употреблении мучных изделий. В случае с фастфудом, по словам психотерапевта, при постоянном употреблении в организме накапливаются трансжиры, что на 40% увеличивает вероятность развития депрессии.
08:51:07 04-10-2024
На первом месте в списке стоит алкоголь------- чушь 3 раза)
09:14:57 04-10-2024
Гость (08:51:07 04-10-2024) На первом месте в списке стоит алкоголь------- чушь 3 раза) ... Алкаши молчать!
09:14:34 04-10-2024
А по-моему депрессию вызывает рост цен на продукты!!!?... При чём на любые продукты...
А З/п при этом не увеличивается! А в некоторых случаях даже уменьшается в пересчёте на рабочие часы...!
09:27:00 04-10-2024
А врач не в курсе, что когда у человека похмелье - это уже алкоголизм? Причем даже не первая его стадия. Там уже не только и не столько депрессию надо лечить. Ну и депрессия от продуктов - это, кмк, не очень наш случай. Вот их отсутствие скорее приведет к депрессии.
09:37:07 04-10-2024
Гость (09:27:00 04-10-2024) А врач не в курсе, что когда у человека похмелье - это уже а... Похмелье будет у любого человека даже после однократного употребления алкоголя, пока организм не очистится от него и побочных продуктов. Вопрос в величине похмелья, и у хронических алкоголиков оно гораздое менее выражено.
09:44:57 04-10-2024
гость (09:37:07 04-10-2024) Похмелье будет у любого человека даже после однократного упо... если нормально работают печень и почки - похмелья нет.
13:30:41 04-10-2024
Мусик (09:44:57 04-10-2024) если нормально работают печень и почки - похмелья нет.... Жалкий теоретик...
09:54:08 04-10-2024
гость (09:37:07 04-10-2024) Похмелье будет у любого человека даже после однократного упо... Нет. У "любого" будет просто алкогольное отравление, и это не похмелье. Похмельный синдром, или абстиненция - это вторая стадия алкоголизма.
09:42:02 04-10-2024
Ещё 25 лет назад, на кафедре психологии в политехе, профессор Илинский Казимир Вадимович говорил нам, балбесам бегавшим после пар в погребок на Комсомольском проспекте: алкоголь - это депрессант. Конечно мы ему тогда не верили, но за прошедшие с той поры годы, в верности этого утверждения я убедился на все 100. Хочешь из маленьких тараканов на осознанном плане вырастить огрооомных усатых тварей - обязательно бухай, тараканчики переползут в подсознание, там окрепнут, заматереют и рано или поздно предъявят свой манифест этому миру в самый неподходящий момент...
09:49:42 04-10-2024
Пацифист (09:42:02 04-10-2024) Ещё 25 лет назад, на кафедре психологии в политехе, профессо... манифест тараканов. звучит. дайте почитать, а?
Пацифист, вам наверное и тараканов убивать нельзя, да?
09:56:50 04-10-2024
Пацифист (09:42:02 04-10-2024) Ещё 25 лет назад, на кафедре психологии в политехе, профессо... а если даже маленьких тараканов нет? то можно пить?
09:58:53 04-10-2024
Алкоголь - какой-то неполноправный продукт питания. Почему-то мучные изделия разрешено продавать детям и ночью. Почему-то поедать бутерброды в общественных местах можно безнаказанно и даже на футбол пронести. Может быть он не продукт? А продукт не он? Как-то вот непонятно мне
10:04:43 04-10-2024
алкоголь - это не булочки с маком.
и даже без мака.
"Алкоголь - (этиловый или винный спирт) относится к наркотическим веществам. Рассматривая механизм действия алкоголя, особое внимание следует обратить на его наркотическое действие, которое вызывает кратковременное снижение уровня жизнедеятельности клеток. Особенно губительно алкоголь действует на детей и подростков."
10:19:25 04-10-2024
Мусик (10:04:43 04-10-2024) алкоголь - это не булочки с маком.и даже без мака."А... Алкоголь - не булочки. Огурцы - не булочки. Даже яйца - не булочки. Булочки - не алкоголь. Но все это продукты. Может тогда алкоголь продавать в аптеке, или отделах бытовой химии? Почему он остается продуктом-то?
10:58:53 04-10-2024
Гость (10:19:25 04-10-2024) Алкоголь - не булочки. Огурцы - не булочки. Даже яйца - не б... традиция-с.
для проверки стойкости характера - те кто выживают те до старости живут.
вот тут даже алкаш "Гость 10:14:51 04-10-2024" подтверждает. хоть и случайно выжил.
и могилки многих других алкашей тоже безмолвно подтверждают - просто они оттуда писать не могут.
11:34:06 04-10-2024
Гость (10:19:25 04-10-2024) Алкоголь - не булочки. Огурцы - не булочки. Даже яйца - не б... Алкоголь - это не булочки (а), огурец - это не булочки (b).
Не булочки (a) = не булочки (b), получается алкоголь это огурцы. С огурцами на стадион можно?
10:14:51 04-10-2024
Как выживший алкоголик с 30 летним стажем, всегда отвечаю людям на вопросы, касательно зависимости. Исходя из личного героического опыта. Всегда рассказываю всю правду в подробностях об алкоголе. Но люди, которые не пьют или только в начале пути не верят! Могут принять к сведению, выслушать, но не поверить в неминуемость разрушений личности. Будут говорить - Я не такой, я сильный.
12:24:02 04-10-2024
Гость (10:14:51 04-10-2024) Как выживший алкоголик с 30 летним стажем, всегда отвечаю лю... вы-молодец, если завязали вовремя, не потеряв печень и человеческое лицо!
10:16:21 04-10-2024
обязательно бухай------ вот вы ж странные - ну почему когда речь заходит про алкоголь, то обязательно бухай!) А булки жрать без всякой меры можно? А конфеты? Ведь многие ж... отрастили такие, что в ОТ протиснуться невозможно! А любимые вами таблетки не вредны?)) и ведь ни один профэссор про них ни слова🤨
11:33:52 04-10-2024
Все эти депрессии скорее связаны с паршивыми условиями нашей жизни.Когда у тебя есть какие то надежды ,мечты в душе и ты вполне обеспеченный ,то и состояние твоё будет нормальным.А если безнадёга и у тебя в кармане вошь на аркане,то, да,всё возможно.Здесь не надо высоких материй.
11:54:14 04-10-2024
Да без алкоголя уже давно вздернуться можно было.Просто правильно и правильное пить надо.И точно не водку и не пиво.
12:01:45 04-10-2024
А если безнадёга и у тебя в кармане вошь--------- вот это и есть отрастить в себе депрессию😃 много раз замечала, что начинаешь решать проблему - и она решается! Помните, как в детском фильме - найдется выход хоть один из всех безвыходных положений! А если сидеть и ныть... , то да, депрессия)
12:12:24 04-10-2024
Гость (12:01:45 04-10-2024) А если безнадёга и у тебя в кармане вошь--------- вот это и ... Очередное "дайте ей пять коров, и никакой депрессии у нее не будет". Нет, это так не работает. Человек в клинической депрессии никаких проблем решить не может, он будет сидеть и смотреть в стенку. И нет, советы доброхотов типа "соберись, тряпка" ему точно не помогут, ибо такое состояние может возникать в том числе на фоне каких-то физиологических нарушений в организме.
12:32:08 04-10-2024
Гость (12:01:45 04-10-2024) А если безнадёга и у тебя в кармане вошь--------- вот это и ... вы все перепутали.
человек в депрессии ничего не решит. депрессия-это, если простым языком, своеобразное нарушение обмена некоторых веществ и "соберись и встань, тряпка" в этом случае не работает.
депрессия всегда лечится только психфармой и никак иначе. это тяжелое заболевание, иногда приводящее к летальному исходу.
а вот грусть и плохое настроение, апатия итд- это НЕ ДЕПРЕССИЯ. тут подойдет психолог, всяческие медитации итд.
13:00:11 04-10-2024
Гость (12:01:45 04-10-2024) А если безнадёга и у тебя в кармане вошь--------- вот это и ... Да ,бывают такие "оптимисты" и как вы.Здесь надо сразу разобраться в основаниях этого оптимизма.Если, как говорится мошна набита туго и забот никаких ,то вполне можно "решать проблемы",а если ты ,например ,одна с малолетними детьми и скитаешься по съёмным углам безо всякой надежды на свой угол,то это уже другая проблема-нерешаемая на сегодняшний день для простого смертного.Бывает ещё один вариант-это когда ты круглый дурак и вне зависимости от твоего положения и сосояния тебе всё прекрасно и удивительно.В наше время это тоже нередкость.
12:42:26 04-10-2024
Человек в клинической депрессии никаких проблем решить не может, он будет сидеть и смотреть в стенку-------- конечно! Так речь идет о том, что не надо себя в эту клиническую депрессию загонять! Это постоянное нытье от отсутствии у тебя чего либо к чему приведет? К ней сАмой) Нужно заставлять себя проблемы свои решать, и даже если получилось не совсем то, о чем мечталось, наступает некое удовлетворение собой, а не депрессия с внутренним нытьем,
13:17:51 04-10-2024
Гость (12:42:26 04-10-2024) Человек в клинической депрессии никаких проблем решить не мо... Тут прекрасно чуть более чем все. 1. В смысле оправдать? Ну так и диабетик иногда подталкивает себя к диабету, давайте не будет его лечить, ну сам же виноват? И манифестация аутоиммунных часто происходит на фоне стресса, вы просто не стрессуйте, да и все, делов-то, это же так просто. И да, алкоголиков тоже, внезапно, лечат, а не говорят - вы тут сами виноваты, идите сдохните. 2. Как вы предлагаете решить проблему смерти близкого человека? 3. У вас нарушение работы щитовидки, на этом фоне развивается депрессия. Вы просто не нойте, ага, и все пройдет. Ведь депрессия не от нарушений гормонального обмена, а исключительно из-за нытья. 4. Кто вам сказал, что человек в депрессии ноет и жалуется? Он часто даже на это не способен. И не всегда осознает, что с ним происходит.
12:52:42 04-10-2024
человек в депрессии ничего не решит. депрессия-это, если простым языком, своеобразное нарушение обмена некоторых веществ------ ну это и алкоголизм точно так же оправдать можно😃 а кто же перед этим пил в три горла? А в случае депрессии - ныл в каждое ухо или внутри себя гнобил своими проблемами, вместо того, чтобы их как то решать? А потом - ой, у меня уже клиническая)) и таблеточками себя добивает на радость фарме))
14:01:42 04-10-2024
так и диабетик иногда подталкивает себя к диабету, давайте не будет его лечить, ну сам же виноват? -------лечить себя он должен сам. Знаю двух диабетиков - один продолжает пить и жрать что нельзя, как и жрал ранее, а как прижмет, сразу ныть и таблетки глотать. Вторая четко себя ограничивает и позволяет иногда понемногу того, чего нельзя. Я за второй вариант.
14:05:34 04-10-2024
Как вы предлагаете решить проблему смерти близкого человека--------- начать о ком то заботиться, кроме себя. Оч хорошо помогают животные в этих случаях. А вы? Лечь и ныть? Потом впасть в хронический депресняк и к вам лечиться всю оставшуюся жизнь?
15:42:28 04-10-2024
Гость (14:05:34 04-10-2024) Как вы предлагаете решить проблему смерти близкого человека-... Собственно, дискуссию с вами можно было заканчивать после фразы про фарму. Шедевр про "заботиться о других" просто прекрасен в своей незамутненности. Человек в депрессии (в реальной, а не в плохом настроении) о себе не способен позаботиться, не то что о ком-то еще. Про диабетиков вы меня тоже порадовали. Есть у меня знакомая - у нее давление повышенное (было), но таблетки - зло. Чтош, на итого - инсульт, резкое ухудшение качества жизни и жизнь та теперь только на препаратах, без кучи таблеток там вообще все плохо. А всего-то и надо было регулярно принимать таблеточки для снижения того давления, подобранные врачом. Ваши знакомые, что первый, что вторая (если там реально диабет, а не сам себе диагност), тоже доведут себя до цугундера рано или поздно. Ибо диабет - это постоянная диета, а не временами жрать что нельзя, ну и плюс препараты, никуда от этого не деться. Есть болезни, требующие пожизненной терапии, на которой люди живут долго и счастливо. Ну и продолжайте пребывать в уверенности, что любой человек, потерявший, например, ребенка, легко побежит о ком-то заботиться или обложится десятком кошек, а не выйдет в окно. Такого же не бывает, а если и бывает, то просто они слабаки и плохо о ком-то заботились, вы-то точно знаете, как надо.
15:11:27 04-10-2024
Дохтур, похмелюгу уметь лечить надо, не грустите!