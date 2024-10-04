Врач рассказал о продуктах, вызывающих депрессию

На первом месте в списке стоит алкоголь

04 октября 2024, 08:36, ИА Амител

Бургер / Фото: pxhere.com/ru/photo/44324

Употребление в пищу большого количества фастфуда, алкоголя и мучных изделий, а также некоторых других продуктов может привести к депрессии. Об этом изданию "Взгляд" рассказал психотерапевт Евгений Кульгавчук.

По его словам, среди таких продуктов на первом месте стоит алкоголь. После употребления спиртного человек испытывает эйфорию, но после похмелья настроение ухудшается, появляется раздражительность.

"Слабость, усталость и апатия могут быть вызваны недостатком глюкозы в крови, а нервозность может быть связана с дефицитом магния. Когнитивные функции мозга снижаются. Падение настроения, в свою очередь, может спровоцировать повторное употребление алкоголя, создать замкнутый круг и привести к запоям", – пояснил Кульгавчук.

Похожий эффект, основанный на расщеплении легкоусвояемых углеводов, наблюдается при употреблении мучных изделий. В случае с фастфудом, по словам психотерапевта, при постоянном употреблении в организме накапливаются трансжиры, что на 40% увеличивает вероятность развития депрессии.