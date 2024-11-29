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Стоматолог назвал продукты, которые помогут побороть неприятный запах изо рта

Среди них — яблоки, петрушка и зеленый чай

29 ноября 2024, 10:11, ИА Амител

Фото: Marek Studzinski / unsplash.com
Фото: Marek Studzinski / unsplash.com

Для поддержания свежести дыхания важны не только чистка зубов, но и правильное питание, заявил стоматолог Иван Рузин в беседе с Life.ru.

Он рекомендовал включать в рацион свежие овощи, фрукты и зелень, которые помогают очищать зубы и удалять остатки пищи. Особенно полезны яблоки, петрушка, мята, базилик и имбирь благодаря их антиоксидантным свойствам.

Цитрусовые также способствуют свежему дыханию, так как стимулируют выработку слюны и укрепляют десны благодаря витамину С. Помимо этого, Рузин посоветовал пить зеленый чай: он содержит полифенолы, которые помогают бороться с бактериями.

Он напомнил, что стойкий неприятный запах изо рта может быть признаком заболеваний и порекомендовал обращаться к врачу в таких случаях.

советы эксперта

Комментарии 4

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Гость

10:24:16 29-11-2024

А с бодуна помогают?

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Гость

11:28:10 29-11-2024

Очень хорошо снимают запах изо рта частные наркологические центры, например "Интервал"

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Гость

12:00:15 29-11-2024

Гость (11:28:10 29-11-2024) Очень хорошо снимают запах изо рта частные наркологические ц... И да, пользуйтесь услугами такси "Максим"!

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Гость

14:25:15 29-11-2024

Гость (10:24:16 29-11-2024) А с бодуна помогают?... Помогают, но не только лишь всем.

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