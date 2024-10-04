Стоматолог рассказал, чем грозит отсутствие даже одного зуба

Если не заняться проблемой сразу, могут возникнуть серьезные последствия

04 октября 2024, 18:25, ИА Амител

Зубы / Фото: pxhere.com/ru/photo/610535

Игорь Белый, специалист в области стоматологии и имплантологии из сети "Дантистофф", рассказал о серьезных последствиях для здоровья, которые могут возникнуть из-за длительного отсутствия зуба, особенно в задней части ротовой полости. Об этом сообщает "Лента.ру".

По словам специалиста, потеря зуба может привести к смещению соседних зубов и нарушению прикуса. Это, в свою очередь, может вызвать проблемы с жеванием и ухудшить дикцию. Кроме того, из-за недостаточной нагрузки на костную ткань в области отсутствующего зуба может произойти ее атрофия.

Игорь Белый подчеркнул, что эти изменения негативно сказываются на внешнем виде человека: "Лицо выглядит осунувшимся, появляются морщины, губы и щеки западают, опускаются уголки рта. Человек визуально стареет".

Отсутствие зуба также увеличивает риск развития заболеваний полости рта. В образовавшейся полости могут скапливаться остатки пищи и бактерии, что может привести к кариесу и воспалению десен.

Специалист также отметил, что нарушение жевательной функции может вызвать проблемы с пищеварением, такие как гастрит, запоры и вздутие живота.