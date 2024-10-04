Стоматолог рассказал, чем грозит отсутствие даже одного зуба
Если не заняться проблемой сразу, могут возникнуть серьезные последствия
04 октября 2024, 18:25, ИА Амител
Игорь Белый, специалист в области стоматологии и имплантологии из сети "Дантистофф", рассказал о серьезных последствиях для здоровья, которые могут возникнуть из-за длительного отсутствия зуба, особенно в задней части ротовой полости. Об этом сообщает "Лента.ру".
По словам специалиста, потеря зуба может привести к смещению соседних зубов и нарушению прикуса. Это, в свою очередь, может вызвать проблемы с жеванием и ухудшить дикцию. Кроме того, из-за недостаточной нагрузки на костную ткань в области отсутствующего зуба может произойти ее атрофия.
Игорь Белый подчеркнул, что эти изменения негативно сказываются на внешнем виде человека: "Лицо выглядит осунувшимся, появляются морщины, губы и щеки западают, опускаются уголки рта. Человек визуально стареет".
Отсутствие зуба также увеличивает риск развития заболеваний полости рта. В образовавшейся полости могут скапливаться остатки пищи и бактерии, что может привести к кариесу и воспалению десен.
Специалист также отметил, что нарушение жевательной функции может вызвать проблемы с пищеварением, такие как гастрит, запоры и вздутие живота.
00:42:59 05-10-2024
Ага, с такими ценами на имплантацию приходиться без зубов ходить. А ещё есть опыт установки коронки, моста, которые не держатся, а ради моста вообще хороший зуб сточили. Стольео посещений по исправлению и в итоге просто деньги на ветер. Приходится без зуба ходить, нормально. Или приходишь с одной проблемой, а тебе враривают чистку, снимок к-т всех зубов и т д. После такого вообще не хочется ходить к стоматологам.
03:16:12 05-10-2024
Верим-верим... Всем нужны деньги, все кушоц хотят. И стоматологи тоже.
12:09:19 05-10-2024
я знаю пару человек совсем без зубов и они счастливы с их слов нет зубов нет проблем.и да с мордой то же все в порядке.