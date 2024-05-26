НОВОСТИОбщество

Стоянку машин ограничат на одной из улиц в Барнауле

Знаки установят с 13 июня

26 мая 2024, 14:55, ИА Амител

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула
Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

На улице Балтийской в Барнауле ограничат стоянку машин, кроме общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Соответствующие дорожные знаки установят с 13 июня по адресу ул. Балтийская, 103.

Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и соблюдать правила дорожного движения.

Барнаул Авто

Комментарии 3

Avatar Picture
юрий

20:11:23 26-05-2024

знаки - остановка, в тексте стоянка!

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:41:46 27-05-2024

юрий (20:11:23 26-05-2024) знаки - остановка, в тексте стоянка!... если остановка запрещена,то стоянка ТЕМ БОЛЕЕ!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:16:53 26-05-2024

Умное сжатие городов...
В России места мало!? Ага! И дома друг на друге, и парковки запретить...!?
Всё для людей!...?

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров