Стоянку машин ограничат на одной из улиц в Барнауле
Знаки установят с 13 июня
26 мая 2024, 14:55, ИА Амител
Фото: пресс-служба мэрии Барнаула
На улице Балтийской в Барнауле ограничат стоянку машин, кроме общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Соответствующие дорожные знаки установят с 13 июня по адресу ул. Балтийская, 103.
Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и соблюдать правила дорожного движения.
20:11:23 26-05-2024
знаки - остановка, в тексте стоянка!
06:41:46 27-05-2024
юрий (20:11:23 26-05-2024) знаки - остановка, в тексте стоянка!... если остановка запрещена,то стоянка ТЕМ БОЛЕЕ!
20:16:53 26-05-2024
Умное сжатие городов...
В России места мало!? Ага! И дома друг на друге, и парковки запретить...!?
Всё для людей!...?