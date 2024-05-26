Стоянку машин ограничат на одной из улиц в Барнауле

Знаки установят с 13 июня

26 мая 2024, 14:55, ИА Амител

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

На улице Балтийской в Барнауле ограничат стоянку машин, кроме общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Соответствующие дорожные знаки установят с 13 июня по адресу ул. Балтийская, 103.

Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и соблюдать правила дорожного движения.