В Барнауле водитель автобуса приостановил поездку, чтобы сбегать за сигаретами
По словам горожанина, после этого шофер вернулся и закурил прямо за рулем
25 мая 2024, 14:35, ИА Амител
Житель Барнаула пожаловался на водителя автобуса № 35, который приостановил поездку ради того, чтобы сбегать в магазин за сигаретами. Слова горожанина приводит телеграм-канал "Черное и Белое Барнаул".
"23 мая приблизительно в 18:10 мы сели на автобус № 35 на остановке "Речной вокзал". Не успели мы отъехать, как автобус остановился... Водитель бегал в "Магнит" за сигаретами!" – пожаловался пассажир.
По его словам, в этот момент в салоне сидели шесть-семь человек. А когда шофер вернулся с куревом, он "прям за рулем решил покурить".
"И водителя не смущало, что это запрещено законом, и то, что люди в салоне и, самое главное, побежать за сигаретами пока ты везешь людей", – отметил он.
15:07:57 25-05-2024
Понять. Простить.
15:12:19 25-05-2024
Тоже мне, новость
15:28:34 25-05-2024
Он должен был этого пассажира послать за куревом? Из графика, наверняка, не выбился, а вот курить зря стал!
15:51:20 25-05-2024
Молодец хоть бегает. На 41 маршруте за сигаретами вразвалочку ходят на Папанинцев.
16:59:14 25-05-2024
И что?
17:01:37 25-05-2024
С головой все нормально? У пассажира.
17:03:44 25-05-2024
И что ему терпеть. Нормально все.
17:11:45 25-05-2024
Представим, что водитель начнет себя культурно вести, может быть даже бросит курить. Начнет читать книги и красиво говорить. Так он так бросит работу водителем, получит высшее образование и устроится на умственную работу. Так что, давайте будем снисходительнее.
18:40:59 25-05-2024
qwerty (17:11:45 25-05-2024) Представим, что водитель начнет себя культурно вести, может ... Это не возможно даже в теории, не обольщайтесь. А выгнать с работы надо или дать месяц на исправление. Будет замечание, выгнать без зарплаты. Пусть дальше курит.
17:37:58 25-05-2024
А раньше то водители не курили. В ОТ бардак как был так и ничего не меняется
18:50:02 25-05-2024
Это ещё что! На почте 49, работница приостановила работу и пошла на улицу покурить. В очереди стояли человек 10. Все, как pardon ,бараны стояли и молчали. Никуда не писали. Я одна пришла в недоумение, но не скандалила, только сильно удивилась, но меня же очередь и облаяла.
20:37:32 25-05-2024
Водилы курили всегда, просто раньше автобусы - сперва керосинки, затем икарусы - все имели изолированные кабины. Маленькая любила возле кабины стоять, всегда курили но я не ощущала.
21:54:20 25-05-2024
Ненуачо, пусть тогда уж и продавцы , и врачи, и учителя на рабочих местах курят, чотакова!!
09:07:58 26-05-2024
Пусть курит. Любой со своей работы может на 5 минут в соседний магазин сбегать за сигаретами или лекарством, чем водитель хуже? И так не идут туда граждане в смокингах, тяжёлый нервный труд, неадекватное окружение, невысокая зарплата. Будьте добрее, снисходительнее.
09:31:54 26-05-2024
сколько же гнусных стукачей развелось!
13:10:43 26-05-2024
Издавна на Руси говорили: "Доносчику первый кнут!"
14:24:03 26-05-2024
Я бы даже понял, если жалобщиком была бы женщина. Но мужик? Да какой он мужик. В платье наверное рядится у себя дома. И перед заркалом кривляется.
19:50:10 26-05-2024
Ох сколько бестолковых подружек газелистов/автобусников отписалось в защиту своих половинок.... Пусть ваш акушер, когда вы рожать будете будущего газелиста/автобусника, пойдет кофий пить и покурить. Для вас же нормально подождать?
20:53:21 26-05-2024
Гость (19:50:10 26-05-2024) Ох сколько бестолковых подружек газелистов/автобусников отпи... А так и было в советское время. Я пришла к гинекологу, расположилась в кресле. Врач куда - то убежала. Прибегает, берёт мазок - опять убегает. Прибегает, смотрит зеркалом, опять убегает.....И так несколько раз. Вбегает мед.сестра, что - то опять мне делает. Спрашиваю :"Что происходит, куда вы бегаете - то ?" Отвечает:"А мы пироги жарим на всё отделение, скоро обед". Ну гениально! И это в муниципальной поликлинике в женской консультации, даже не в больнице
22:29:04 26-05-2024
Гость (20:53:21 26-05-2024) А так и было в советское время. Я пришла к гинекологу, ... НЕ гениально, а генитально...
20:17:00 26-05-2024
Хорошо не за пивком!
20:19:52 26-05-2024
да половина курит! а вы не пробовали весь день по городу покататься и не на легковой?
22:25:50 26-05-2024
юрий (20:19:52 26-05-2024) да половина курит! а вы не пробовали весь день по городу пок... А как ты в туалет ходишь? Под себя?
23:25:41 26-05-2024
База.Вот истерику развели-то.