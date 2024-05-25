В Барнауле водитель автобуса приостановил поездку, чтобы сбегать за сигаретами

По словам горожанина, после этого шофер вернулся и закурил прямо за рулем

25 мая 2024, 14:35, ИА Амител

Автобусы в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Житель Барнаула пожаловался на водителя автобуса № 35, который приостановил поездку ради того, чтобы сбегать в магазин за сигаретами. Слова горожанина приводит телеграм-канал "Черное и Белое Барнаул".

"23 мая приблизительно в 18:10 мы сели на автобус № 35 на остановке "Речной вокзал". Не успели мы отъехать, как автобус остановился... Водитель бегал в "Магнит" за сигаретами!" – пожаловался пассажир.

По его словам, в этот момент в салоне сидели шесть-семь человек. А когда шофер вернулся с куревом, он "прям за рулем решил покурить".

"И водителя не смущало, что это запрещено законом, и то, что люди в салоне и, самое главное, побежать за сигаретами пока ты везешь людей", – отметил он.