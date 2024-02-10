Стойка с дорожными знаками упала на трассе Барнаул — Бийск

Конструкция обрушилась на дорогу неподалеку от гостиницы "Облепиха"

10 февраля 2024, 12:55, ИА Амител

Упавший знак на трассе Барнаул — Бийск / Фото: "Инцидент Барнаул"

На трассе Барнаул – Бийск на дорогу упала стойка с дорожными знаками. Очевидец в паблике "Инцидент Барнаул" рассказал, что столб рухнул неподалеку от гостиницы "Облепиха".

Как ранее сообщал amic.ru, в Барнауле диспетчеры зафиксировали 32 происшествия из-за непогоды. Стихия рвет провода, повреждает кровлю и фасады зданий, а также рекламные конструкции. Локальные отключения света происходили в барнаульских пригородных поселках, а также в частном секторе.

Всего рабочим удалось устранить 27 повреждений. Всеми коммунальными службами города и ресурсоснабжающими организациями сформированы аварийные бригады, задействовано свыше 800 человек и 147 единиц техники.