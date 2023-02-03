Страдать недолго. Пациентка, вылечившая рак, о том, что нужно знать и делать каждому

Опухоль, которая не болела, у женщины нашли во время диспансеризации

03 февраля 2023, 07:03, ИА Амител

Фото предоставлено героиней публикации

4 февраля отмечают Всемирный день борьбы против рака. Его учредили, чтобы повысить у людей осведомлённость об этом заболевании и привлечь внимание к простым вещам, которые помогают предотвратить и вовремя диагностировать недуг. Жительница Алтайского края Светлана Суркова, пережившая рак груди, сейчас сама рассказывает знакомым о важности своевременной диагностики для эффективного лечения. Своей историей она поделилась с amic.ru: надеется, что кто-то после прочтения найдёт время проверить своё здоровье.

Знакомьтесь: Светлана Суркова. 46 лет. Замужем. Трое детей. Строящийся дом, кот, огород. По специальности Светлана конструктор швейных изделий, но работала в профессии недолго. Первый декретный отпуск плавно перетёк во второй, затем – в третий, а потом… потом она заболела.

"Неонкологические" сигналы

Светлана рассказывает, что "звоночки" были ещё за пару лет до того, как диагностировали рак. Например, в период кормления грудью на соске вздулась вена. Женщина прошла УЗИ, сходила к гинекологу – сказали: всё в порядке. Потом вдруг стало неприятно любое прикосновение к груди. Не больно, а какой-то необъяснимый дискомфорт, желание, чтобы никто не трогал, не прикасался.

"Но все эти сигналы, согласитесь, какие-то неонкологические, что ли, в привычном понимании. Я не придала им должного значения. Это сейчас, анализируя ситуацию, я понимаю, что нужно было внимательнее прислушиваться к своему организму", – говорит Светлана.

В 2018 году она обратилась в поликлинику, чтобы пройти очередную плановую диспансеризацию. Особых жалоб на здоровье не было, кроме того самого дискомфорта в груди. Маммография показала три очага в левой молочной железе. Все необходимые дополнительные обследования прошла быстро. Говорит, врачи даже опомниться не дали.



Диагноз: гормонозависимая, мутационная форма рака, третья стадия.

А дальше были восемь курсов химиотерапии, операция, 25 сеансов "лучей", год биотерапии и рецидив опухоли в подключичной зоне после тяжело (с осложнением на лёгкие) перенесённого ковида в 2020 году. Теперь ей пожизненно предстоит получать поддерживающую терапию в онкоцентре, каждые три недели.

"Звучит обыденно, как список процедур. На самом деле, только тот, кто прошёл по этому пути, может по-настоящему понять все "прелести" противоопухолевого лечения, – признаётся Светлана. – Когда случился рецидив, я рыдала несколько дней, но не из-за страха смерти, как можно было бы подумать, а потому что предстояло испытать всё это вновь".

Ненавидеть рак и благодарить

Онкопациенты часто говорят, что опухоль изменила их. Как это ни парадоксально, но наша героиня ненавидит свой рак и одновременно благодарна ему. Ведь именно болезнь дала ей возможность понять важные вещи, которым раньше она не придавала значения.

"Я всегда жила для других, бросалась на баррикады благоустройства жизни, совершала какие-то ежедневные подвиги по части домашних дел – за себя, за мужа, за детей. Мне казалось – это нормально. Но благодаря болезни – поначалу вынужденно, а потом осознанно – я начала находить больше времени для себя, стала заниматься не только тем, что надо, но и тем, что хочется. Я позволила себе принять и полюбить себя. И это не про самовлюблённость эгоиста, а про здоровое умение в заботе о других не забывать про себя"."Для себя" Светлана записалась на вокал. Подумала однажды: а почему бы и – да? Пение помогло ей справиться с последствиями лучевой терапии и ковида: из-за фиброза и спаек даже во время незначительных физических нагрузок появлялась одышка, на второй этаж поднималась как сердечница со стажем. Но что гораздо более ценно: новое увлечение сильно помогло поднять самооценку, обрести внутреннюю уверенность.

А пять месяцев назад в жизни онкологической пациентки Светланы появилась… растяжка.

"Многие мои "коллеги" носятся со своей болезнью как с писаной торбой. У меня рак – значит, мне ничего нельзя. Вы думаете, я с разбегу села на шпагат? Как бы не так! Было невероятно тяжело. Но спустя два месяца занятий у меня получилось. До сих пор иногда кажется на тренировках, что мясо от костей отрывается".

А в первое время после операции и в периоды химиотерапии даже простые домашние дела Светлане давались со слезами:

"Через "не могу" заставляла себя: вот сейчас ещё один шкафчик протру и отдохну. Чуть-чуть сил осталось? Ну и вот это ещё сделаю. Смотришь – а уже вся комната убрана. Двигаться нужно всем, а онкопациентам особенно. Если сидеть, можно заржаветь. Просто каждый раз нужно чуть-чуть дальше отодвигать собственную планку. Посмотрите, на что способны дети с ДЦП. Я живу рядом с центром "Журавлики": каких их туда приносят на руках и какими они потом самостоятельно выходят оттуда".

Страдать можно, но недолго

Ещё болезнь научила Светлану не замыкаться в себе. Говорит: своими мыслями можно самого себя загнать в угол:

"Очередной поход в онкодиспансер для меня – обычное дело. Пока ждёшь процедуру, успеваешь всех соседей разглядеть. Есть люди: глаза стеклянные, сидят со своими бумажками словно замороженные. Кажется – задень, и он, как водопад, обрушится слезами. Заглянешь в выписки – а там первая стадия. Ребята, да с первой стадией жить можно вечно – вы чего?! Я и историю-то свою решила рассказать, чтобы другие знали: рак лечится, есть куча людей с такими же диагнозами, как ваш, и они, уже пройдя то, что вам только предстоит, могут подсказать, посоветовать, успокоить".

Светлана рассказала, что в Алтайском крае есть десятки сообществ (так называемые ОПГ – онкопозитивные группировки), где онкопациенты находят поддержку и вдохновение в общении друг с другом.

"Есть группы ОПГ "Психология", "Кулинария и правильное питание", "дача". Наша любимая ОПГ "Хорошенькие люди Сибири" и её барнаульская "дочка" – после шести вечера в ней о раке говорить запрещено", – смеётся Светлана.Женщина рекомендует: страдать можно, но не долго. А когда наваливается тоска или тревога, выкарабкиваться из депрессий помогает юмор. "Я как Мюнхгаузен – за косичку каждый раз с его помощью себя вытягиваю", – признаётся Светлана.

Не бойтесь и не тяните

Но самая главная мысль, которую хотела бы донести Светлана абсолютно до каждого, это то, что рак – всего лишь болезнь, а не приговор. Запустить вплоть до смертельного исхода можно даже простую простуду.

"Думаете, я обвиняю того гинеколога, который ничего не увидел?! Да, может быть, мою опухоль на тот момент никто бы не смог обнаружить. Да и какой вообще смысл обвинять кого-то? Скандалить на приёмах? Осуждать врачей за то, что не так посмотрели на вас, не то сказали? Записи нет? Талончика не добиться? Это всё отговорки. Домой вам его никто не принесёт. Вам положено? Придите и возьмите. Не дали в одном кабинете, стучитесь в другой. В конце концов, врач никогда не будет вредить намеренно. Но если уж совсем не получается контакта с каким-то врачом – найдите другого. Научитесь просить и принимать помощь. Я тоже этого раньше не умела: для кого-то всего добьюсь, для себя – нет. Сейчас я совершенно иначе смотрю на эти вещи".

А главное – не тяните, говорит Светлана. Некоторые не идут к врачу, даже когда чувствуют, что что-то не так, боятся – а вдруг что-то найдут. Бояться не надо, уверена наша героиня:

"Так и хорошо, что найдут! Чем раньше, тем лучше! Поверьте, это будет намного проще, легче, дешевле, быстрее и перспективнее, если вы не запустите болезнь. В конце концов, никто не знает своей судьбы. Иметь рак вовсе не означает умереть от него. Лично я не удивлюсь, если однажды умру от сердечного приступа радости".