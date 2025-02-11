Виной всему корональная дыра, которая нацелена прямо на нашу планету

11 февраля 2025, 06:45, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Об очередной угрозе мощных магнитных бурь предупреждают СМИ. Сообщается, что в этот раз магнитные бури могут "терроризировать" Землю практически всю неделю. Дело в том, что корональная дыра, о появлении которой говорили в январе, сделала один оборот и вновь повернулась к нашей планете.

О том, ждать ли магнитной бури 11 февраля 2025 года и правда ли, что они продлятся всю неделю, – в материале amic.ru.

1 Будет ли магнитная буря 11 февраля 2025 года? Такая вероятность есть. В прогнозе, опубликованном на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ , представлены следующие сценарии: спокойная магнитосфера – 19%;

геомагнитные возмущения – 40%;

магнитная буря – 41%. Как видно из раскладов, магнитная буря 11 февраля – самый вероятный сценарий. Но при этом специалисты не ждут, что она будет мощной. Кстати, в понедельник, 10 февраля, на Земле уже были зафиксированы магнитные бури, но они также оказались слабыми.

2 Правда ли, что магнитные бури будут бушевать всю неделю с 10 по 16 февраля? Не факт. Во-первых, все сообщения СМИ о бурях ужасающей мощности не являются правдой, подчеркнули в лаборатории. "При любом варианте развития событий рекордных бурь при текущем прохождении дыры не ожидается", – говорится в сообщении Ученые подтвердили, что из-за влияния корональной дыры возросла скорость солнечного ветра вблизи Земли. Это действительно вызывает геомагнитные возмущения. Но далеко не факт, что они перерастут в магнитные бури, не раз отмечали в лаборатории. Там напомнили, что в январский период прохождения корональной дыры по линии "Земля – Солнце" обстановка была в целом благоприятной. Так что стоит просто следить за новостями – точного прогноза на всю неделю у ученых нет.