Страх метеопата. Правда ли, что всю неделю Землю будут атаковать мощные магнитные бури?
Виной всему корональная дыра, которая нацелена прямо на нашу планету
11 февраля 2025, 06:45, ИА Амител
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Об очередной угрозе мощных магнитных бурь предупреждают СМИ. Сообщается, что в этот раз магнитные бури могут "терроризировать" Землю практически всю неделю. Дело в том, что корональная дыра, о появлении которой говорили в январе, сделала один оборот и вновь повернулась к нашей планете.
О том, ждать ли магнитной бури 11 февраля 2025 года и правда ли, что они продлятся всю неделю, – в материале amic.ru.
1
Будет ли магнитная буря 11 февраля 2025 года?
Такая вероятность есть. В прогнозе, опубликованном на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, представлены следующие сценарии:
- спокойная магнитосфера – 19%;
- геомагнитные возмущения – 40%;
- магнитная буря – 41%.
Как видно из раскладов, магнитная буря 11 февраля – самый вероятный сценарий. Но при этом специалисты не ждут, что она будет мощной.
Кстати, в понедельник, 10 февраля, на Земле уже были зафиксированы магнитные бури, но они также оказались слабыми.
2
Правда ли, что магнитные бури будут бушевать всю неделю с 10 по 16 февраля?
Не факт. Во-первых, все сообщения СМИ о бурях ужасающей мощности не являются правдой, подчеркнули в лаборатории.
"При любом варианте развития событий рекордных бурь при текущем прохождении дыры не ожидается", – говорится в сообщении.Ученые подтвердили, что из-за влияния корональной дыры возросла скорость солнечного ветра вблизи Земли. Это действительно вызывает геомагнитные возмущения. Но далеко не факт, что они перерастут в магнитные бури, не раз отмечали в лаборатории.
Там напомнили, что в январский период прохождения корональной дыры по линии "Земля – Солнце" обстановка была в целом благоприятной.
Так что стоит просто следить за новостями – точного прогноза на всю неделю у ученых нет.
3
Что нужно делать, чтобы не было плохо во время магнитной бури?
Если верить медикам, то не следует придавать проблеме магнитных бурь слишком большого значения. Их влияние на организм человека до сих пор не доказано.
Врачи убеждены, что для хорошего самочувствия достаточно высыпаться, выпивать норму воды, правильно питаться, не злоупотреблять вредными привычками и бывать на свежем воздухе.
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