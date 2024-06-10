Страх потерять свободу заставил жителя Славгорода трудоустроиться
Мужчина был обязан ежемесячно отправлять половину своих доходов на содержание троих детей, но он все время отказывался это делать
10 июня 2024, 09:20, ИА Амител
В Славгороде злостный неплательщик алиментов после замены исправительных работ реальным лишением свободы официально трудоустроился и начал выплачивать алименты, сообщили в ФССП Алтайского края.
Горожанин должен был ежемесячно отправлять половину доходов на содержание семилетней дочери и двух трехлетних близнецов, но он этого не делал.
Изначально ему безуспешно назначали обязательные работы, а затем завели уголовное дело и принудили к исправительным работам. Но даже такие меры не принесли положительного результата.
В итоге 44-летний мужчина зашевелился и нашел работу только тогда, когда ему заменили наказание на лишение свободы в колонии-поселении. Теперь алименты и задолженность по ним удерживаются из его зарплаты и ежемесячно перечисляются на содержание детей.
09:27:28 10-06-2024
- "В итоге мужчина зашевелился и нашел работу только тогда, когда ему заменили наказание на лишение свободы в колонии-поселении." ----- В колонии поселении работу найдут быстро и с отправкой на содержание детей проблем не будет.
09:36:22 10-06-2024
заменили наказание на лишение свободы в колонии-поселении --- может надо было сразу так
09:45:27 10-06-2024
Гость (09:36:22 10-06-2024) заменили наказание на лишение свободы в колонии-поселении --... вам бабам лишь бы засадить мужика. Самим надо быол думать кому даёте, а то настрагали детей, развод - вина ОБОИХ родителей, но почемуто платят только мужики...
12:15:46 10-06-2024
Гость (09:45:27 10-06-2024) вам бабам лишь бы засадить мужика. Самим надо быол думать ко... платят те с кем НЕ остался ребенок
09:50:17 10-06-2024
Гость (09:36:22 10-06-2024) заменили наказание на лишение свободы в колонии-поселении --... Отделался легким испугом, а мог на СВО загреметь, там или грудь в крестах, или голова в кустах.
10:46:16 10-06-2024
Гость (09:50:17 10-06-2024) Отделался легким испугом, а мог на СВО загреметь, там или гр... Поэтому там и "зарплата" хорошая.
11:14:22 10-06-2024
Алименты должны быть отменены. Это сделает выбор женщин осознанным и ответственным, заставит беречь отношения, послужит примером детям.
12:28:25 10-06-2024
Вляпался мужик по самое не хочу. Пол жизни теперь положит на эти алименты. Но....надо было головой думать
14:33:13 10-06-2024
Гость (12:28:25 10-06-2024) Вляпался мужик по самое не хочу. Пол жизни теперь положит на... Но....надо было головой думать...Если все будут головой думать, совсем рождаемость иссякнет. Потому что сейчас детей в твердом уме не заводят.