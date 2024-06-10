Страх потерять свободу заставил жителя Славгорода трудоустроиться

Мужчина был обязан ежемесячно отправлять половину своих доходов на содержание троих детей, но он все время отказывался это делать

10 июня 2024, 09:20, ИА Амител

Судейский молоток / Фото: unsplash.com

В Славгороде злостный неплательщик алиментов после замены исправительных работ реальным лишением свободы официально трудоустроился и начал выплачивать алименты, сообщили в ФССП Алтайского края.

Горожанин должен был ежемесячно отправлять половину доходов на содержание семилетней дочери и двух трехлетних близнецов, но он этого не делал.

Изначально ему безуспешно назначали обязательные работы, а затем завели уголовное дело и принудили к исправительным работам. Но даже такие меры не принесли положительного результата.

В итоге 44-летний мужчина зашевелился и нашел работу только тогда, когда ему заменили наказание на лишение свободы в колонии-поселении. Теперь алименты и задолженность по ним удерживаются из его зарплаты и ежемесячно перечисляются на содержание детей.