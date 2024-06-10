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Страх потерять свободу заставил жителя Славгорода трудоустроиться

Мужчина был обязан ежемесячно отправлять половину своих доходов на содержание троих детей, но он все время отказывался это делать

10 июня 2024, 09:20, ИА Амител

Судейский молоток / Фото: unsplash.com
Судейский молоток / Фото: unsplash.com

В Славгороде злостный неплательщик алиментов после замены исправительных работ реальным лишением свободы официально трудоустроился и начал выплачивать алименты, сообщили в ФССП Алтайского края.

Горожанин должен был ежемесячно отправлять половину доходов на содержание семилетней дочери и двух трехлетних близнецов, но он этого не делал.

Изначально ему безуспешно назначали обязательные работы, а затем завели уголовное дело и принудили к исправительным работам. Но даже такие меры не принесли положительного результата.

В итоге 44-летний мужчина зашевелился и нашел работу только тогда, когда ему заменили наказание на лишение свободы в колонии-поселении. Теперь алименты и задолженность по ним удерживаются из его зарплаты и ежемесячно перечисляются на содержание детей.

Славгород Алименты

Комментарии 9

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Гость

09:27:28 10-06-2024

- "В итоге мужчина зашевелился и нашел работу только тогда, когда ему заменили наказание на лишение свободы в колонии-поселении." ----- В колонии поселении работу найдут быстро и с отправкой на содержание детей проблем не будет.

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Гость

09:36:22 10-06-2024

заменили наказание на лишение свободы в колонии-поселении --- может надо было сразу так

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Гость

09:45:27 10-06-2024

Гость (09:36:22 10-06-2024) заменили наказание на лишение свободы в колонии-поселении --... вам бабам лишь бы засадить мужика. Самим надо быол думать кому даёте, а то настрагали детей, развод - вина ОБОИХ родителей, но почемуто платят только мужики...

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Гость

12:15:46 10-06-2024

Гость (09:45:27 10-06-2024) вам бабам лишь бы засадить мужика. Самим надо быол думать ко... платят те с кем НЕ остался ребенок

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Гость

09:50:17 10-06-2024

Гость (09:36:22 10-06-2024) заменили наказание на лишение свободы в колонии-поселении --... Отделался легким испугом, а мог на СВО загреметь, там или грудь в крестах, или голова в кустах.

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Гость

10:46:16 10-06-2024

Гость (09:50:17 10-06-2024) Отделался легким испугом, а мог на СВО загреметь, там или гр... Поэтому там и "зарплата" хорошая.

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Гость

11:14:22 10-06-2024

Алименты должны быть отменены. Это сделает выбор женщин осознанным и ответственным, заставит беречь отношения, послужит примером детям.

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Гость

12:28:25 10-06-2024

Вляпался мужик по самое не хочу. Пол жизни теперь положит на эти алименты. Но....надо было головой думать

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Гость

14:33:13 10-06-2024

Гость (12:28:25 10-06-2024) Вляпался мужик по самое не хочу. Пол жизни теперь положит на... Но....надо было головой думать...Если все будут головой думать, совсем рождаемость иссякнет. Потому что сейчас детей в твердом уме не заводят.

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