Страховые пенсии неработающих пенсионеров дважды проиндексируют в 2025 и 2026 годах

В результате среднегодовой размер пенсии по старости к 2026 году вырастет до 25 590,43 рубля

16 октября 2023, 22:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Страховые пенсии неработающих пенсионеров в 2025 и 2026 годах планируют проиндексировать дважды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заключение Счетной палаты по проекту закона о бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Так, с января 2024 года пенсии вырастут на 7,5%. 1 февраля 2025 года их повысят еще на 4,5%, 1 апреля того же года – еще на 2,2%. 1 февраля 2026 года пенсии проиндексируют на 4%, а 1 апреля – еще на 2,3%.

В результате среднегодовой размер пенсии по старости к 2026 году вырастет до 25 590,43 рубля. Среднегодовой размер социальной пенсии в 2024 году составит 13 230,22 рубля, в 2025 году – 14 424,86 рубля, в 2026 году – 15 883,86 рубля.

Напомним, что ранее депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект о дополнительной социальной выплате для неработающих пенсионеров. В частности, политики считают необходимым доплачивать 0,2 от величины прожиточного минимума тем, чей среднедушевой доход составляет от одного до полутора размеров прожиточного минимума.