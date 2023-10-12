Законопроект о надбавках для неработающих пенсионеров внесли в Госдуму

Определенной категории людей предлагают доплачивать 0,2 от величины прожиточного минимума

12 октября 2023, 15:19, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект о дополнительной социальной выплате для неработающих пенсионеров. Об этом сообщает ТАСС.

Политики предложили изменить закон "О государственной социальной помощи". Инициатива предусматривает доплату 0,2 от величины прожиточного минимума тем, чей среднедушевой доход составляет от одного до полутора размеров прожиточного минимума, назначенного в субъекте.

Если размер дохода будет равен показателю от полутора до двух прожиточных минимумов, то размер доплаты составит 0,1 прожиточного минимума.

Глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов пояснил, что речь идет о региональной надбавке, которая может составить несколько тысяч рублей.