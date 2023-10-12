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Законопроект о надбавках для неработающих пенсионеров внесли в Госдуму

Определенной категории людей предлагают доплачивать 0,2 от величины прожиточного минимума

12 октября 2023, 15:19, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект о дополнительной социальной выплате для неработающих пенсионеров. Об этом сообщает ТАСС.

Политики предложили изменить закон "О государственной социальной помощи". Инициатива предусматривает доплату 0,2 от величины прожиточного минимума тем, чей среднедушевой доход составляет от одного до полутора размеров прожиточного минимума, назначенного в субъекте.

Если размер дохода будет равен показателю от полутора до двух прожиточных минимумов, то размер доплаты составит 0,1 прожиточного минимума.

Глава партии "Справедливая Россия – За правду"  Сергей Миронов пояснил, что речь идет о региональной надбавке, которая может составить несколько тысяч рублей. 

пенсии

Комментарии 6

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Гость

15:22:25 12-10-2023

Ну неплохо бы

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Гость

15:49:45 12-10-2023

"Свежо предание, да верится с трудом." Нет. Совсем не верится.

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Гость

15:55:48 12-10-2023

аааааааааааааааааааа. так то региональной надбавке. расходись братва. нас не касается .

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Гость

17:29:35 12-10-2023

это в процентах или в долях, картина разная

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Гость

18:09:30 12-10-2023

Опять игра в напёрстки.

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Гость

10:29:22 13-10-2023

А про работающих пенсионерах до следующих выборов замолчали? Ну хоть поговорить про предложения.

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