Законопроект о надбавках для неработающих пенсионеров внесли в Госдуму
Определенной категории людей предлагают доплачивать 0,2 от величины прожиточного минимума
12 октября 2023, 15:19, ИА Амител
Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект о дополнительной социальной выплате для неработающих пенсионеров. Об этом сообщает ТАСС.
Политики предложили изменить закон "О государственной социальной помощи". Инициатива предусматривает доплату 0,2 от величины прожиточного минимума тем, чей среднедушевой доход составляет от одного до полутора размеров прожиточного минимума, назначенного в субъекте.
Если размер дохода будет равен показателю от полутора до двух прожиточных минимумов, то размер доплаты составит 0,1 прожиточного минимума.
Глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов пояснил, что речь идет о региональной надбавке, которая может составить несколько тысяч рублей.
15:22:25 12-10-2023
Ну неплохо бы
15:49:45 12-10-2023
"Свежо предание, да верится с трудом." Нет. Совсем не верится.
15:55:48 12-10-2023
аааааааааааааааааааа. так то региональной надбавке. расходись братва. нас не касается .
17:29:35 12-10-2023
это в процентах или в долях, картина разная
18:09:30 12-10-2023
Опять игра в напёрстки.
10:29:22 13-10-2023
А про работающих пенсионерах до следующих выборов замолчали? Ну хоть поговорить про предложения.