Страховые пенсии в 2025 году планируют проиндексировать на 7,3%

В последующие годы индексация будет проводиться дважды в год

30 сентября 2024, 22:58, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com

Страховые пенсии в 2025 году могут проиндексировать на уровень инфляции, которая, по прогнозам Минэкономразвития РФ, на конец 2024 года составит 7,3%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, подготовленных Минфином РФ.

Также в пояснительной записке отмечается, что страховые пенсии в 2025 году планируется индексировать один раз, а в 2026 и 2027 годах – два раза. Сам бюджет фонда сформирован с учетом текущих особенностей.

Напомним, что с 1 января 2024 года страховые пенсии неработающих пенсионеров с учетом прогнозного уровня инфляции были проиндексированы на 7,5%. Президент России Владимир Путин подписал закон о возобновлении приостановленной с 2016 года индексации пенсий работающим пенсионерам.