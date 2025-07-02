Страховые пенсии в России будут повышать дважды в год
Индексация будет происходить в феврале и в апреле
02 июля 2025, 09:40, ИА Амител
С 2026-го страховые пенсии в России будут повышать дважды в год, заявил председатель правительства Михаил Мишустин на стратегической сессии по вопросам снижения уровня бедности и увеличения реальных доходов граждан.
"С 2026 года их страховые пенсии — тех, кто вышел на заслуженный отдых, — станут дважды увеличиваться: с февраля — к уровню инфляции за прошедший год и с апреля — с учетом роста доходов Социального фонда", — цитирует премьер-министра РИА Новости.
По словам Мишустина, с 1 января страховые пенсии повысили на 7,3%, затем по поручению президента их доиндексировали, исходя из инфляции в 9,5%.
Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил о резком увеличении пенсий работающих россиян.
09:49:34 02-07-2025
К реальному повышению пенсии это не приведёт. Как были "копейки", так и останутся 🤷.
10:22:58 02-07-2025
Тарифы ЖКХ повышают на 15-20 %, а пенсию только на 9%. Денег нет, а топ менеджеры получают несколько миллионов в день.
11:13:36 02-07-2025
Гость (10:22:58 02-07-2025) Тарифы ЖКХ повышают на 15-20 %, а пенсию только на 9%. Денег... Это вам за 17 марта
11:02:44 02-07-2025
И тарифы тоже............................................
11:24:11 02-07-2025
-"Какая у тебя пенсия?".
-"Пенсия у меня хорошая, но маленькая ".
12:00:44 02-07-2025
Напрягают те пенсы которые хвалят свои пенсии - уважаемые вы может и да а мы в основном нищета если ты еще попал под развод врачей то в обще труба.Много просто уже " там на небе".В целом для нас не хорошее время ( развели на срок по выходу на пенсию много обещали ) непорядочно так с пожилыми людьми.
13:50:54 02-07-2025
гость (12:00:44 02-07-2025) Напрягают те пенсы которые хвалят свои пенсии - уважаемые ... Наверно есть и те кто получает прекрасные пенсии,например бывшие чиновники,госслужащие,а в основной массе ,пенсии у людей не соответствуют масштабу нынешних цен и тарифов.Для себя они сделали и пенсии и льготы ,а нам только повышение пенсионного возраста да жалкие копейки индексации,про которые упоминать то стыдно.
14:49:49 02-07-2025
гость (12:00:44 02-07-2025) Напрягают те пенсы которые хвалят свои пенсии - уважаемые ... Гость, ты о каком небе? С твоим безобразным поведением по жизни и не знанием Бога, на небе делать не чего. Бог изгнал на землю своего врага и демонов, которые устроили бучу в Небесном Царстве. Вот почему на земле у большинства людей, которые не знают Бога, жизнь собачья, без совестно грызут друг друга.
15:26:38 02-07-2025
Гость (14:49:49 02-07-2025) Гость, ты о каком небе? С твоим безобразным поведением по жи... А ,вы ,как видно ,претендуете на роль судьи?Хотите определять и оценивать насколько человек праведный или грешный?Откуда вам знать каков этот человек?Может он честный и является прилежным прихожанином,который всю жизнь отпахал на страну.А многие ли из тех ,кто живёт безбедно ,в роскоши и праздности,почитают Бога?Есть же у нас поговорка:Трудом праведным не наживёшь палат каменных.Я думаю ,что как раз они то и причина нашей безысходной жизни.
15:54:23 02-07-2025
Афиноген (15:26:38 02-07-2025) А ,вы ,как видно ,претендуете на роль судьи?Хотите определят... Афиноген, роль судьи над прилежным прихожанине тут не причем, если ты знаешь Бога, то никогда не напишешь, что люди отправляются на Небеса. У Бога сказано, пришел из праха, ушел в прах. Вот почему с поповской кашей в голове, люди мучаются, отбивают в исступлении поклоны об пол, а счастья, здоровья и палат каменных нет.
08:22:03 03-07-2025
Гость (15:54:23 02-07-2025) Афиноген, роль судьи над прилежным прихожанине тут не причем... Судя по всему,вы как раз делаете всё правильно и у вас нет никаких проблем?А мы,грешники,с "поповской кашей" в голове вынуждены маяться ?Интересно,за счёт чего вы живёте?
14:42:06 02-07-2025
- "По словам Мишустина, с 1 января страховые пенсии повысили на 7,3%, затем по поручению президента их доиндексировали, исходя из инфляции в 9,5%" ------ Мишустин, такая рыба, без пинка Путина ничего не делает.
16:00:40 02-07-2025
Вообще-то инфляцию даже по их загадочных расчетах определили в 9.52%. а прибавили в 9.5%- то есть это и выше инфляции. Они хоть арифметику- то знают?
16:43:43 02-07-2025
Пенсионер (16:00:40 02-07-2025) Вообще-то инфляцию даже по их загадочных расчетах определили... Пенсионер, они арифметику прекрасно знают, знают притчу о вершках и корешках. В крови жулика течет кровь, хоть на копейку но обману.
16:44:01 02-07-2025
Пенсионер (16:00:40 02-07-2025) Вообще-то инфляцию даже по их загадочных расчетах определили... Пенсионер, они арифметику прекрасно знают, знают притчу о вершках и корешках. В крови жулика течет кровь, хоть на копейку но обману.