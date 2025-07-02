Индексация будет происходить в феврале и в апреле

02 июля 2025, 09:40, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

С 2026-го страховые пенсии в России будут повышать дважды в год, заявил председатель правительства Михаил Мишустин на стратегической сессии по вопросам снижения уровня бедности и увеличения реальных доходов граждан.

"С 2026 года их страховые пенсии — тех, кто вышел на заслуженный отдых, — станут дважды увеличиваться: с февраля — к уровню инфляции за прошедший год и с апреля — с учетом роста доходов Социального фонда", — цитирует премьер-министра РИА Новости.

По словам Мишустина, с 1 января страховые пенсии повысили на 7,3%, затем по поручению президента их доиндексировали, исходя из инфляции в 9,5%.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил о резком увеличении пенсий работающих россиян.