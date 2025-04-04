НОВОСТИЭкология

Странные облака пронеслись над Барнаулом вечером 4 апреля. Фото

Вероятно, это редкие вымеобразные облака

04 апреля 2025, 22:37, ИА Амител

Необычные облака над Барнаулом вечером 4 апреля / Фото: amic.ru

Необычные облака сформировались над столицей Алтайского края вечером 4 апреля. Кадры сделал фотокорреспондент amic.ru.

Эти облака похожи на вымеобразные – их основание имеет специфическую ячеистую или сумчатую форму. При этом не исключено, что в действительности они могут быть обычными слоисто-кучевыми облаками с более проявленной структурой.

Барнаул природа

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

10:02:07 06-04-2025

Мы все умрем! 😨

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

12:17:50 10-04-2025

Мы все умрем два раза. Но это не точно, может и три.

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров