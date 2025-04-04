Странные облака пронеслись над Барнаулом вечером 4 апреля. Фото
Вероятно, это редкие вымеобразные облака
04 апреля 2025, 22:37, ИА Амител
Необычные облака над Барнаулом вечером 4 апреля / Фото: amic.ru
Необычные облака сформировались над столицей Алтайского края вечером 4 апреля. Кадры сделал фотокорреспондент amic.ru.
Эти облака похожи на вымеобразные – их основание имеет специфическую ячеистую или сумчатую форму. При этом не исключено, что в действительности они могут быть обычными слоисто-кучевыми облаками с более проявленной структурой.
10:02:07 06-04-2025
Мы все умрем! 😨
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Мы все умрем два раза. Но это не точно, может и три.