Странный Новый год. Что делать, если под бой курантов застрял в лифте, в больнице или остался один

Как сохранить праздничное настроение, когда всё пошло не по плану

31 декабря 2022, 13:14, ИА Амител

Новый год / Фото из архива amic.ru

Идеальный Новый год — это праздник в большой душевной компании, в окружении родных и близких людей. Но что делать, если до боя курантов остались считанные минуты, а вы, например, застряли в лифте. Или машина сломалась по дороге. Или того хуже — в разгар новогодних гуляний попали в больницу. Спокойствие! Даже в унылой — на первый взгляд — ситуации, можно найти позитивные моменты. Психолог Алла Лобанова подсказала, как это сделать.

Не место красит человека, а настроение

Как Новый год встретишь, так его и проведёшь. В этой знаменитой фразе сосредоточена ключевая идея новогоднего настроения, уверена Алла Лобанова.

«КАК, а не ГДЕ — вот что главное. Счастье всегда внутри нас, а не снаружи. Ничто не сделает человека счастливым, если он сам к этому не готов. Встретить праздник, которого так долго ждали, радостно, оптимистично и наполненно можно практически в любой ситуации. За исключением, конечно, тех, когда есть угроза жизни и здоровью», — говорит эксперт.

Если в момент «Ч» вы оказались там, где совсем не планировали быть, не впадайте в панику и уныние, советует психолог.

1. Если до боя курантов ещё есть время, снимите стресс. Подышите на счёт четыре вдох носом, на счёт семь выдох ртом. Трёх-четырёх минут будет достаточно.

2. Позвоните родным или друзьям, которые вас ждут. Объясните им ситуацию и попросите прокричать свои поздравления прямо здесь и сейчас. Кричите вместе с ними, не думая о том, кто и как на вас посмотрит и что о вас подумает: все же понимают, что новогодняя ночь — единственная в году, другой такой не будет.

3. Даже в нестандартной ситуации можно при желании почувствовать себя Дедом Морозом. Позвоните кому-нибудь, о ком вы точно знаете, что он встречает праздник в одиночестве, и наговорите ему самых приятных слов и пожеланий. А может быть, самое время позвонить старому приятелю, с которым вы поссорились или просто «потерялись» и давно не общаетесь?

4. Загадайте заветное желание. Новогодняя ночь — волшебная, фортуна услышит вас, где бы вы ни оказались.

5. Из-за разницы во времени Новый год можно встречать всю ночь: по-британски, по-фински, по-американски — вы ещё можете успеть сделать это со своими друзьями и близкими. Не получается день в день? При желании праздник можно и повторить: впереди ещё много событий — Рождество, старый Новый год, Новый год по китайскому календарю.

Новый год / Фото из архива amic.ru

Новый год в больнице

«Это, пожалуй, последнее место, где хотелось бы оказаться в новогоднюю ночь. Однако и это не повод для грусти», — считает Алла Лобанова.

Чтобы максимально освободиться от негатива, оставить всё плохое в уходящем году, психолог советует попробовать очищающую медитативную технику.

Представьте, что ваше тело — это сосуд, в нём есть три входа (или три выхода — кому как удобнее): один — на макушке головы, два — на стопах ног. Сейчас они плотно закрыты пробками.

Внутри — неприятного цвета жидкость, в ней все ваши болезни, горести и проблемы. Не спеша рассмотрите цвет этой жидкости, её консистенцию, попробуйте почувствовать её запах.

Далее представьте, что вы открываете пробки в стопах ног и жидкость начинает выливаться из вас прямо в землю. Очищается голова, шея, плечи, руки, грудь, область живота, бёдер, ног, дыхание становится более лёгким и глубоким. Как только вы почувствовали, что ваше тело совершенно чистое, мысленно закройте пробками стопы и откройте пробку на макушке.

А теперь в себя, как в чашу, начните заливать жидкость приятного вам цвета — того, который вам больше нравится, который ассоциируется у вас с радостью, гармонией, счастьем, успехом и так далее. Почувствуйте, как наполняются радостью ваши ноги, область таза, живот, грудь, руки, плечи, шея, голова. Когда вы почувствовали, что тело полностью наполнено, закройте пробку в области головы.

Подумайте о том, как привычный праздник превратить в нестандартное событие. В большинстве больниц практически в каждом отделении уже наряжают новогодние ёлки, напоминает Алла Лобанова.

В палате — это может быть маленькая душистая веточка, которую могут принести родные, или поделочный вариант, изготовленный своими руками. Если нет телевизора, послушать речь президента, посмотреть праздничный концерт или любимые новогодние фильмы можно на телефоне или планшете.

«Заготовьте символические сувениры для тех, с кем проводите Новый год вместе, — открытки, обереги, сделанные своими руками. Не нарушая больничный режим, поиграйте в весёлые игры и проведите новогодние конкурсы. Подобных заданий можно найти в огромном количестве в интернете или придумать самим. Главное — направить энергию на душевное общение, раз физическое веселье пока для вас недоступно», — говорит психолог.

Новый год / Фото из архива amic.ru

А если это — судьба?

Встречаете Новый год в одиночестве? А может быть, это не случайно, и сама судьба подарила вам эти минуты. Вспомните, когда в последний раз вам удавалось побыть наедине с собой? Для современного человека, живущего в бешеном темпе, это большая редкость.

Прикройте глаза и представьте себя в какой-то комфортной обстановке: в летнем лесу, дома на диване, на берегу моря.

Подумайте о том, что происходит в вашей жизни в последнее время, что вызывает у вас чувство удовлетворения, а что заставляет всерьёз беспокоиться.

Спросите себя: с чем мне следует примириться, в чём я могу найти позитив, что в этой ситуации я должен изменить во что бы то ни стало?

Проанализируйте свои ресурсы: какие у вас уже есть, какие нужно добыть и как.

Составьте план действий на ближайшее время. Увидите: когда всё закончится, он окажется очень кстати.

«Не забывайте: представителям многих профессий по долгу службы приходится встречать Новый год на рабочем месте — тоже не самый желанный вариант. Отбросьте предрассудки и постарайтесь просто быть счастливым. Ведь радость, которую вы испытаете в этот волшебный праздник, останется с вами надолго и даст заряд энергии, чтобы позитивно начать новый год», — советует психолог.