Выпил — сиди дома. Врачи о том, как отметить Новый год и не угодить в реанимацию

Те, кто "перепраздновал", добавляют работы наркологам, травматологам и хирургам

24 декабря 2024, 09:15, ИА Амител

Карета скорой помощи / Фото: amic.ru

В новогоднюю ночь количество вызовов скорой помощи вырастает не менее чем на треть. Об этом алтайские врачи рассказали на пресс-конференции, посвященной предстоящим праздникам. По словам медиков, в подавляющем большинстве случаев причиной обращения за помощью становится алкоголь. Торжество нередко оборачивается отравлениями, переломами и рваными ранами.

О том, что и сколько можно выпить на Новый год, чему отдать предпочтение на столе и как провести праздник без ущерба для здоровья, – в материале amic.ru.

Что и сколько выпить?

Ситуация с употреблением алкоголя в России постепенно стабилизируется, но все еще далека от благополучных значений, отмечает главный внештатный специалист-нарколог Алтайского края Андрей Иванов. По его словам, один житель региона в среднем выпивает 8,3 литра чистого спирта за год. По стране этот показатель – 8,2 литра.

Естественно, пик употребления спиртных напитков приходится на новогодние праздники. По словам эксперта, после январских выходных больше половины россиян чувствуют физический и психологический дискомфорт. Это прямое следствие чересчур бурных празднеств.

Спасение только одно – не пить или делать это в меру. Врач советует еще перед застольем правильно себя настроить, чтобы не перебрать.

"В большинстве семей, как мы знаем, новогодний стол немыслим без спиртного. Надо дать себе установку на ограниченное потребление. Не стоит "гнать" одну рюмку за другой и выпивать под каждый тост. Того, кто его произносит, можно просто поддержать аплодисментами или улыбкой", – советует Иванов.По его словам, расхожая присказка о "между первой и второй" – это верная инструкция к тому, как угробить свое здоровье. Руководствуясь ею, человек принимает ударную дозу алкоголя в самом начале праздника – на голодный желудок.

"За два-три часа до застолья нужно сделать легкий перекус", – рекомендует специалист.Чтобы не было никаких последствий для здоровья, Иванов предлагает ограничить себя следующими дозировками алкоголя:

крепкие напитки – до 150 г;

сухое вино – 200-250 г;

пиво – 0,5-1 литр.

Смешивать разные алкогольные напитки ни в коем случае нельзя. Лучше изначально определиться, что вы будете пить в течение вечера.

"Большие дозы, потребляемые за короткое время, крайне негативно влияют на организм. Это вызывает гипоксию мозга и неблагоприятно действует на все органы и системы. Особенно опасно смешивать алкоголь со сладкой газировкой. Это дополнительная нагрузка на поджелудочную железу. К тому же такой способ употребления ведет прямо к алкогольной зависимости", – предупреждает нарколог.Еще одна ошибка – сочетать спиртное с жирной пищей. Многие думают, что это позволит меньше пьянеть. Но, по словам врача, это может только привести вас прямиком в хирургическое отделение.

"В какой-то степени жирная пища абсорбирует алкоголь, но потом он все равно всосется. А это двойная нагрузка на печень. Это одна из причин острого панкреатита, при котором пациента приходится экстренно госпитализировать в хирургию", – подчеркивает Иванов.Вот главные советы нарколога на новогоднее застолье:

старайтесь выдержать безопасную дозу алкоголя;

не смешивайте напитки, выберите что-то одно. Идеальный вариант – сухое вино;

не смешивайте алкоголь со сладкими газированными напитками, в перерыве между приемами спиртного пейте обычную воду или морс;

если пьете, не стоит налегать на жирную пищу;

не сидите на месте, а больше двигайтесь. Помните, что праздник – это песни и танцы, а не выпивка;

регулярно проветривайте комнату, где проходит застолье;

если вам стало плохо, вызывайте врача. Неотложная наркологическая служба работает круглосуточно.

А что съесть и выпить утром после праздника?

Самая большая ошибка – "лечиться тем, чем болен". По словам Иванова, когда человек испытывает похмелье, алкоголь из его организма еще до конца не вышел. Отправлять "на переработку" дополнительные порции – очень плохая идея.

С утра после застолья нужно много пить. Лучше всего подойдут кисломолочные продукты, минералка и вода с лимоном;

есть лучше легкоусвояемую пищу. Ваши друзья в этот день – легкие супы, овощи и фрукты;

заниматься спортом с похмелья нельзя. Ваш максимум – короткая прогулка на свежем воздухе;

"восстанавливаться" в бане или сауне – это удар по здоровью. Такие развлечения лучше перенести на другой день.

Что поесть?

За одну новогоднюю ночь вы не потолстеете. Но вот поправиться на несколько килограммов за время праздников можно легко, говорит главный специалист края по медицинской профилактике Татьяна Репкина.

"Главный враг хозяек – спонтанность. Чтобы выйти из этого пира здоровым, активным, без сожаления и лишних килограммов, рекомендую составить четкий план. Спланировать лучше не только новогодний стол, но и весь период праздников. Чтобы ваши покупки были не стихийными и не спонтанными. Рацион должен быть разнообразным", – говорит специалист.Вот советы врача для тех, кто готовит новогодний стол:

31 декабря не нужно голодать в ожидании застолья. Должны быть и завтрак, и обед, и небольшой перекус вечером;

майонез в салатах по возможности нужно заменить йогуртом. Еще можно использовать для заправки соусы и растительные масла;

от горячего можно вообще отказаться. Вместо этого лучше добавить на стол как можно больше закусок – овощных, фруктовых, рыбных;

на столе обязательно должны быть питьевая вода или морс. Перед застольем лучше всего выпить стакан воды;

идеальный вариант для застолья – морепродукты. Это омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты и прекрасный белок с низким содержанием жира;

ограничить количество колбасы. Вместо этого лучше самостоятельно приготовить нежирный мясной рулет;

если вы собираетесь в гости, лучше перед этим немного подкрепиться. Это уменьшит риск переедания;

от десертов лучше вообще отказаться. Для их употребления идеальное время – утро.

Репкина также напоминает, что заправленные салаты хранятся всего лишь 12 часов. Поэтому она советует отказаться от традиции готовить блюда "тазиками". Лучше сделать салат несколько раз, но небольшими порциями.

Пищевые отравления – частая причина попадания в больницу в новогодние праздники. Чтобы не оказаться в числе этих "счастливчиков", нужно есть только свежие продукты. А позавчерашний салат лучше выбросить, даже если ну очень жалко.

Какие травмы чаще всего получают в Новый год?

По словам заведующего травмпунктом БСМП № 2 Орифа Вахобова, подавляющее большинство "новогодних" травм жители Алтайского края получают в состоянии алкогольного опьянения.

Чаще всего страдают руки и ноги. Перебрав с алкоголем, люди либо лезут в драки, либо просто неудачно падают.

"Много травмируются на горках. Причем очень часто страдают сразу и дети, и взрослые, потому что спускаются вместе. Нужно кататься по отдельности, дождаться, пока предыдущий человек уйдет с пути. Если вы идете с ребенком, лучше вообще надеть на него наколенники. Или другое развлечение – привязывают плюшки к машинам и катаются. Это вообще запрещено. Травмируются либо на бордюрах, либо залетают под другие машины. Сейчас еще участились случаи, когда молодежь, дурачась, кидает друг друга в снег. А под ним может быть что угодно – штырь или глыба льда. В итоге повреждают позвоночники, ребра", – рассказывает Вахобов.Еще одна проблема – салюты и петарды. Травматолог советует вообще отказаться от этих развлечений. Часто они оборачиваются травмами рук и глаз. Самое безобидное – ожог. Но в отдельных случаях пациентам с рваными и размозженными ранами приходится ампутировать пальцы.

Бывает и так, что травмы жители Алтайского края получают из-за чересчур инициативных и "добрых" друзей.

"Думают, что вывих, и пытаются вправить товарищу то, что вправлять не нужно. Оно уже и так правильно стоит. В итоге мы видим, что перелом случился не от падения, а от приложенной силы. Все, что нужно сделать в таких случаях, – зафиксировать конечность и не трогать ее. Также нельзя снимать боль алкоголем. После этого не работают местные обезболивающие, приходится лечить под наркозом. Человек сам осложняет себе процесс оказания помощи", – рассказывает врач.Некоторые травмированные поступают в таком состоянии, что даже не могут потом добраться до дома.

"Обычно это люди старше 60 лет. Некоторые приезжают на Новый год к родственникам издалека. В итоге они там после спиртных напитков ругаются. Человек просто выходит и не знает, куда ему идти. Получает травму и попадает к нам. Мы-то его полечим, но потом он совершенно не знает, куда идти. Бывало, такие оставались на время у нас. Но порой пациентов у нас так много, что просто нет места. В итоге они оказываются на улице, рискуя получить уже обморожение", – рассказывает Вахобов.По его словам, в такую ситуацию попадают не только приезжие, но и барнаульцы. Некоторых привозят в травмпункт без телефона. При этом пациент настолько пьян, что даже не может ничего сказать.

"Бывало, я сам просил другого врача сесть на прием и отвозил пациентов домой. Так лучше, чем оставить его на улице", – делится травматолог.

Лучший способ защититься – не делать глупостей

Вахобов подчеркивает, что почти всех травм в новогодний период можно избежать, если думать головой. Чаще всего люди травмируются, делая откровенные глупости: например, прыгают с крыши в сугроб или берут в руки не взорвавшуюся петарду.

"Все очень просто. Если вы уже выпили – оставайтесь дома. Не нужно никуда идти и искать себе приключения. В крайнем случае пусть рядом с вами будет трезвый человек, который о вас позаботится", – настаивает травматолог.