Женщина уже 12 лет живет в центре Израиля, в городе Рош-Ха-Айн

09 октября 2023, 16:20, Анастасия Чебакова

Фото: Zuma / TASS

Боевые действия в Израиле, начавшиеся 7 октября с нападения палестинской радикальной группировки ХАМАС, продолжаются третий день. На данный момент известно более чем об 1,1 тысячи погибших. Уроженка Алтайского края Екатерина уже 12 лет проживает в центре Израиля, в городе Рош-Ха-Айн. В беседе с amic.ru она описала, что происходит в стране на третий день войны.

Люди привыкли к обстрелам

Женщина рассказала, что в субботу, 7 октября, когда все началось, она находилась дома с детьми.

"Никто не ожидал такого. Люди в растерянности. Мы смотрим новости на наших израильских каналах, и видим ее (растерянность, – прим. ред.) даже у военных корреспондентов, которые ведут репортажи в самых горячих точках. Многие из них плакали в прямом эфире. Это сложно и больно. Очень много похищено наших детей, пожилых людей, убито солдат, молодых семей вместе с маленькими детьми. Перебита вся военная база. Морально сложно говорить про это, у меня мурашки по коже", – рассказала Екатерина.

7 октября многие граждане поехали на ежегодный музыкальный фестиваль в Реим на юге страны, в нескольких километрах от границы сектора Газа, отмечает женщина. Участниками мероприятия стали более пяти тысяч человек. Фестиваль стал одной из первых целей террористов во время нападения, многие из мирных жителей погибли.

"Если вы видели на каких-то ресурсах ужасающие ролики, как люди бежали через поле и их расстреливали в упор, – это не фильм, не постановка, это действительно так и происходило. На данный момент известно более чем о 700 погибших. И это не окончательная цифра, потому что за такой короткий период невозможно всех опознать", – отметила Екатерина.

Женщина говорит, что у нее не было паники. Израильтяне привыкли к обстрелам, поэтому у них притуплено чувство страха. Более того, у многих жителей в квартирах есть специальная "защитная" комната, куда на случай обстрелов кладут спать детей. Однако в старых зданиях они не предусмотрены, и людям приходится выбегать на лестничную площадку и пережидать бомбежки там. Впрочем, этот способ защиты не надежен, констатирует собеседница.

Фото: предоставлено Екатериной

СМИ публикуют ложь

Сейчас многие предпочитают оставаться дома, рассказывает женщина. Людей и машин на улицах мало. Многие имеют возможность работать удаленно, соответственно, пользуются ею. На территории страны звучат сирены.

Девушка подтвердила информацию СМИ, что в магазинах на фоне происходящего образовались пустые полки. Однако причина не в массовой панике, говорит она. "Подавляющее большинство водителей, которые доставляют продукты в магазинах на грузовиках, это арабское население. Думаю, что многие из них просто не вышли на работу либо их оставило руководство дома", – отметила женщина, добавив, "что магазины начинают наполнять полки и выставлять запасы".

"90% информации, которую публикуют международные СМИ, – ложь. Они транслируют, что Израиль выступает как страна-агрессор. Но мы только защищаемся от арабского населения. Власти Израиля всегда предупреждают мирное население сектора Газа о наступлении, просят их освободить дома, в то время как палестинцы, наоборот, загоняют их туда и жестоко расправляются. Поэтому на вопрос: "Почему вы сочувствуете израильтянам, а не палестинцам", отвечу: ни один солдат ЦАХАЛ не издевался ни над одним гражданином Палестины, ни над одним ребенком. Ни разу не было такого, чтобы на базе детских садов или школ наша армия делала военные пункты", – возмутилась собеседница.

О том, что граждане сектора Газа были предупреждены об ответном ударе, рассказала ей и дочь, которая служит в боевых войсках.

"Будем надеяться, что их мирное население не пострадает, так как пострадало с нашей стороны", – заключила она.

Женщина также добавила, что накануне просмотрела российские новости, и ее приятно удивил факт, что информация, которую транслируют СМИ относительно ситуации в Израиле, полностью соответствует действительности.