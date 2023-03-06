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Страшные 10-балльные пробки намертво сковали Барнаул

Ситуацию на дорогах осложняют ДТП и гололёд

06 марта 2023, 08:46, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Автомобильные пробки в Барнауле утром 6 марта достигли 10 баллов из 10, свидетельствуют "Яндекс.Карты".

Серьёзные заторы наблюдаются на Павловском тракте, улицах Попова, Власихинской, Советской Армии, 2-й Строительной, проспекте Калинина и ряде других. Также движение затруднено на шоссе Ленточный бор, улице Кутузова, Змеиногорском и Южном трактах.

Ситуацию на дорогах осложняют гололёд и ДТП, о которых водители массово сообщают в 2ГИС.  

По прогнозу синоптиков, сегодня днём в Барнауле ожидается от 0 до -2 градусов. Небольшой снег, слабая метель, на дорогах местами сильная гололедица. Ветер подует западный, 6-11 м/с.

Комментарии 13

  • шо .опять...
    06 марта, Гость   Ответить
  • НЕТ, СНОВА)))))
    06 марта, Гость   Ответить
  • страшные....капец))))
    06 марта, Гость   Ответить
  • Отродясь такого не было и вот опять!
    06 марта, Гость   Ответить
  • А то случилось то???
    06 марта, Гость   Ответить
  • Мост перекрыли год назад... через два откроют...
    06 марта, Гость   Ответить
  • через два откроют... - не, скажут "в текущих условиях не могем", и сделают ж\д переезд)))
    06 марта, Гость   Ответить
  • через два откроют... Как наивно в это верить)
    06 марта, Гость   Ответить
  • Городские службы оказались не готовы, и что-то давно не пишут о тоннах вывезенного снега.
    06 марта, Гость   Ответить
  • и что-то давно не пишут - там счет на миллиарды пошел. они в нулях запутались
    06 марта, Гость   Ответить
  • грузовики заняты. Грузят и свозят в город грязь и песок из Оби. Слишком чистый и рыхлый снег выпал. Трогать его пока нельзя. А вот когда засыпят обским песком, и он встанет грязным скользким колом, будут с ним бороться
    06 марта, Гость   Ответить
  • Гость, а чё в пробках страшного, а?
    06 марта, Гость   Ответить
  • Страшно то, что выхлопов слишком много. Или все стоят 5 минут или целый час - есть разница?
    06 марта, Гость   Ответить
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