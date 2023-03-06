Страшные 10-балльные пробки намертво сковали Барнаул

Ситуацию на дорогах осложняют ДТП и гололёд

06 марта 2023, 08:46, ИА Амител

Фото: amic.ru

Автомобильные пробки в Барнауле утром 6 марта достигли 10 баллов из 10, свидетельствуют "Яндекс.Карты".

Серьёзные заторы наблюдаются на Павловском тракте, улицах Попова, Власихинской, Советской Армии, 2-й Строительной, проспекте Калинина и ряде других. Также движение затруднено на шоссе Ленточный бор, улице Кутузова, Змеиногорском и Южном трактах.

Ситуацию на дорогах осложняют гололёд и ДТП, о которых водители массово сообщают в 2ГИС.

По прогнозу синоптиков, сегодня днём в Барнауле ожидается от 0 до -2 градусов. Небольшой снег, слабая метель, на дорогах местами сильная гололедица. Ветер подует западный, 6-11 м/с.