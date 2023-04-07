Страстная пятница у западных христиан: история, традиции и запреты
Страстная пятница предшествует Пасхе
07 апреля 2023, 06:30, Анастасия Бичакова
Сегодня, 7 апреля, Страстная (Великая) пятница у западных христиан. С чем связана эта дата, что можно и категорически запрещено делать – в материале amic.ru.
Суть и смысл Страстной пятницы
Страстная пятница – это день скорби, предшествующий Пасхе.
Именно в Великую пятницу Иисуса пытали, судили, вели на Голгофу и распяли. Потом тело Христа сняли с креста и погребли в пещере.
Распятие – символ Страстной пятницы, олицетворяющий жизненные испытания и муки Иисуса Христа.
Традиции и запреты западных христиан в Страстную пятницу
Западные христиане, к которым причисляют верующих Римской католической церкви и протестантов, в Страстную пятницу не проводят обряд причащения. Это строго запрещено.
Прихожане и священнослужители католической церкви совершают крестный путь. Это своего рода воссоздание страданий Иисуса Христа.
В Великую пятницу принято размещать по периметру храма четырнадцать изображений или фигур, олицетворяющих муки Христа.
Католики проводят богослужение во второй половине дня. При этом священники облачаются в красное. А на литургии обязательно зачитывают евангельский фрагмент, описывающий прощальную беседу Иисуса и его учеников.
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