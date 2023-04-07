Страстная пятница предшествует Пасхе

07 апреля 2023, 06:30, Анастасия Бичакова

Фото: amic.ru

Сегодня, 7 апреля, Страстная (Великая) пятница у западных христиан. С чем связана эта дата, что можно и категорически запрещено делать – в материале amic.ru.

Суть и смысл Страстной пятницы

Страстная пятница – это день скорби, предшествующий Пасхе.

Именно в Великую пятницу Иисуса пытали, судили, вели на Голгофу и распяли. Потом тело Христа сняли с креста и погребли в пещере.

Распятие – символ Страстной пятницы, олицетворяющий жизненные испытания и муки Иисуса Христа.

Традиции и запреты западных христиан в Страстную пятницу

Западные христиане, к которым причисляют верующих Римской католической церкви и протестантов, в Страстную пятницу не проводят обряд причащения. Это строго запрещено.

Прихожане и священнослужители католической церкви совершают крестный путь. Это своего рода воссоздание страданий Иисуса Христа.

В Великую пятницу принято размещать по периметру храма четырнадцать изображений или фигур, олицетворяющих муки Христа.

Католики проводят богослужение во второй половине дня. При этом священники облачаются в красное. А на литургии обязательно зачитывают евангельский фрагмент, описывающий прощальную беседу Иисуса и его учеников.