Военный самолет Ту-22М3 потерпел крушение в Ставропольском крае

По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность

19 апреля 2024, 13:01, ИА Амител

Ту-22М3 / Фото: tupolev.ru/planes/tu-22m3/

Военный самолет Ту-22М3 Воздушно-космических сил России потерпел крушение в Ставропольском крае. Он летел без боекомплекта и возвращался на аэродром базирования, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минобороны.

"В Ставропольском крае после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования потерпел крушение самолет Ту-22М3 ВКС России. Летчики катапультировались", – сказали в министерстве.

Отмечается, что самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле не произошло. Двое летчиков выжили, их доставили в больницу.

По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность.