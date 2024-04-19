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Военный самолет Ту-22М3 потерпел крушение в Ставропольском крае

По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность

19 апреля 2024, 13:01, ИА Амител

Ту-22М3 / Фото: tupolev.ru/planes/tu-22m3/
Ту-22М3 / Фото: tupolev.ru/planes/tu-22m3/

Военный самолет Ту-22М3 Воздушно-космических сил России потерпел крушение в Ставропольском крае. Он летел без боекомплекта и возвращался на аэродром базирования, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минобороны.

"В Ставропольском крае после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования потерпел крушение самолет Ту-22М3 ВКС России. Летчики катапультировались", – сказали в министерстве.

Отмечается, что самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле не произошло. Двое летчиков выжили, их доставили в больницу.

По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность. 

крушение самолета

Комментарии 6

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Гость

13:09:10 19-04-2024

Кто виноват ???

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Гость

13:31:24 19-04-2024

Гость (13:09:10 19-04-2024) Кто виноват ???... Ни кто, а что. Техника.

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Гость

13:54:52 19-04-2024

Гость (13:31:24 19-04-2024) Ни кто, а что. Техника. ... Вот этого техника и наказать

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Гость

14:06:31 19-04-2024

Гость (13:09:10 19-04-2024) Кто виноват ???... Что делать ???

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Гость

13:57:11 19-04-2024

Жалко, но техника есть техника, отказы неизбежны.

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Гость

21:28:56 20-04-2024

Вспомним,сколько им лет. Им уже памятники ставить надо. А пилотам из золота- при жизни.

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