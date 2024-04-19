Военный самолет Ту-22М3 потерпел крушение в Ставропольском крае
По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность
19 апреля 2024, 13:01, ИА Амител
Военный самолет Ту-22М3 Воздушно-космических сил России потерпел крушение в Ставропольском крае. Он летел без боекомплекта и возвращался на аэродром базирования, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минобороны.
"В Ставропольском крае после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования потерпел крушение самолет Ту-22М3 ВКС России. Летчики катапультировались", – сказали в министерстве.
Отмечается, что самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле не произошло. Двое летчиков выжили, их доставили в больницу.
По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность.
13:09:10 19-04-2024
Кто виноват ???
13:31:24 19-04-2024
Гость (13:09:10 19-04-2024) Кто виноват ???... Ни кто, а что. Техника.
13:54:52 19-04-2024
Гость (13:31:24 19-04-2024) Ни кто, а что. Техника. ... Вот этого техника и наказать
14:06:31 19-04-2024
Гость (13:09:10 19-04-2024) Кто виноват ???... Что делать ???
13:57:11 19-04-2024
Жалко, но техника есть техника, отказы неизбежны.
21:28:56 20-04-2024
Вспомним,сколько им лет. Им уже памятники ставить надо. А пилотам из золота- при жизни.