Стресс назвали одной из причин развития старческой деменции

Это заболевание может быть двух видов

18 сентября 2024, 08:50, ИА Амител

Стресс у мужчины / Фото: unsplash.com

Хронический стресс в среднем возрасте может привести к развитию деменции в пожилом, сообщил "Газете.ру" врач-гериатр Андрей Ильницкий.

По его словам, если стресс чрезмерно сильный или регулярный, то это приводит к хроническому повышению уровня кортизола, что, в свою очередь, негативно влияет на мозг.

"Деменция может быть как нейродегенеративной, так и сосудистой. В первом случае кортизол вызывает воспаление в ткани головного мозга. <...> В случае сосудистой деменции кортизол и повышенный стресс приводят к повышению артериального давления, атеросклерозу, все это поражает сосуды головного мозга", – объяснил специалист.

Причем с возрастом у пожилых повышается уровень кортизола – люди становятся более подвержены стрессу.