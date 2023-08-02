НОВОСТИПроисшествия

Мужчина насмерть разбился на стройке в Барнауле

Тело несколько часов пролежало на улице

02 августа 2023, 14:09, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле на стройке погиб мужчина. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Сообщается, что трагический случай произошел напротив дома № 81 по улице Солнечная Поляна. Мужчина упал с верхних этажей строящегося дома в ЖК "Шотландия".

От полученных травм он скончался на месте происшествия. При этом отмечается, что тело пролежало несколько часов.

Как отмечает "Толк", к строителям погибший отношения не имел.

Подробности уточняются.

Барнаул Происшествия

Комментарии 3

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Гость

14:58:27 02-08-2023

Ну если не строитель, то дисантник получается

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Гость

15:22:31 02-08-2023

"к строителям погибший отношения не имел" - да-да, обычно все гастарбайтеры не имеют отношения.

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Гость

19:47:31 02-08-2023

Полная лажа! Всё знают, что отделкой занимаются шабашники, которых никто не трудоустраевает (экономия!) Любой эксперт докажет что это строитель! А может сбросили чтобы деньги не отдавать

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