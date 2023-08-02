Мужчина насмерть разбился на стройке в Барнауле

Тело несколько часов пролежало на улице

02 августа 2023, 14:09, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле на стройке погиб мужчина. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Сообщается, что трагический случай произошел напротив дома № 81 по улице Солнечная Поляна. Мужчина упал с верхних этажей строящегося дома в ЖК "Шотландия".

От полученных травм он скончался на месте происшествия. При этом отмечается, что тело пролежало несколько часов.

Как отмечает "Толк", к строителям погибший отношения не имел.

Подробности уточняются.