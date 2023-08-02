Мужчина насмерть разбился на стройке в Барнауле
Тело несколько часов пролежало на улице
02 августа 2023, 14:09, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле на стройке погиб мужчина. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
Сообщается, что трагический случай произошел напротив дома № 81 по улице Солнечная Поляна. Мужчина упал с верхних этажей строящегося дома в ЖК "Шотландия".
От полученных травм он скончался на месте происшествия. При этом отмечается, что тело пролежало несколько часов.
Как отмечает "Толк", к строителям погибший отношения не имел.
Подробности уточняются.
14:58:27 02-08-2023
Ну если не строитель, то дисантник получается
15:22:31 02-08-2023
"к строителям погибший отношения не имел" - да-да, обычно все гастарбайтеры не имеют отношения.
19:47:31 02-08-2023
Полная лажа! Всё знают, что отделкой занимаются шабашники, которых никто не трудоустраевает (экономия!) Любой эксперт докажет что это строитель! А может сбросили чтобы деньги не отдавать