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Строители и рабочие обогнали айтишников по росту зарплат

Прибавки в этих профессиях составили 12,5 и 12,3% соответственно

26 ноября 2024, 09:15, ИА Амител

Строитель / Фото: pxhere.com/ru/photo/1087298
Строитель / Фото: pxhere.com/ru/photo/1087298

В России наблюдается значительный рост заработной платы в некоторых отраслях. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные портала SuperJob.

Так, в строительстве и промышленности зарплаты инженерно-технических работников и квалифицированных рабочих увеличились на 12,5 и 12,3% соответственно. В то же время специалисты в области информационных технологий (IT) получили прибавку в размере 11,9%.

Стоит отметить, что рост зарплат в IT-сфере не такой значительный, как в других отраслях. Это объясняется тем, что к началу 2024 года зарплаты в этой сфере уже были достаточно высокими.

зарплаты

Комментарии 11

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гость

09:24:56 26-11-2024

вранье, в СГК на 3% подняли

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Глас народа

11:52:13 26-11-2024

гость (09:24:56 26-11-2024) вранье, в СГК на 3% подняли... Вранье! Это не первое повышение в течении года!

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Гость

09:25:49 26-11-2024

Какая мощная пропаганда! Каждый день пытаются убедить в неуклонном экономическом росте. Растет все. Зарплаты, уровень жизни и даже цены! )))

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Гость

09:49:08 26-11-2024

Гость (09:25:49 26-11-2024) Какая мощная пропаганда! Каждый день пытаются убедить в неук... Капиталисты всегда этим занимались и будут заниматься. Как метод отвлечения внимания внутрь себя. "Дело в тебе , у меня и других посмотри все ок, надо лучше , больше стараться,не отпускай руки и т.д."

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Гость

15:58:11 26-11-2024

Гость (09:49:08 26-11-2024) Капиталисты всегда этим занимались и будут заниматься. Как м... Где ты капитализм в России увидел?

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Гость

22:58:47 26-11-2024

Гость (15:58:11 26-11-2024) Где ты капитализм в России увидел? ... Шары разуй и на улицу выйди посмотри , все частное почти , а что не частное готовят к новой приватизации , списки уже есть.

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Гость

09:34:52 26-11-2024

Ну да эти богачи со строек всё яйца и молоко скупили. А мы мучеемся

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Кхм...

10:28:07 26-11-2024

Однако даже при таком взрывном росте зарплата строителя гораздо ниже доходов айтишника.

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Гость

11:49:52 26-11-2024

Кхм... (10:28:07 26-11-2024) Однако даже при таком взрывном росте зарплата строителя гора... Скажу по секрету: доходы мифического айтишника также преувеличены.

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Дима

14:02:35 26-11-2024

Пойду пару мешков с деньгами выкину на помойку, в квартиру зайти уже не возможно, кругом мешки с деньгами валяются.

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Гость

15:57:00 26-11-2024

Строители ещё и на свежем воздухе работают, а айтишники в душной комнате.... Строитель в 25 лет выглядит на 40, мужичара, а айтишник как школьник.... Куда не кинь, повсюду строителю выгода....

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