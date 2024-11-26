Строители и рабочие обогнали айтишников по росту зарплат

Прибавки в этих профессиях составили 12,5 и 12,3% соответственно

26 ноября 2024, 09:15, ИА Амител

Строитель / Фото: pxhere.com/ru/photo/1087298

В России наблюдается значительный рост заработной платы в некоторых отраслях. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные портала SuperJob.

Так, в строительстве и промышленности зарплаты инженерно-технических работников и квалифицированных рабочих увеличились на 12,5 и 12,3% соответственно. В то же время специалисты в области информационных технологий (IT) получили прибавку в размере 11,9%.

Стоит отметить, что рост зарплат в IT-сфере не такой значительный, как в других отраслях. Это объясняется тем, что к началу 2024 года зарплаты в этой сфере уже были достаточно высокими.