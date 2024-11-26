Строители и рабочие обогнали айтишников по росту зарплат
Прибавки в этих профессиях составили 12,5 и 12,3% соответственно
26 ноября 2024, 09:15, ИА Амител
Строитель / Фото: pxhere.com/ru/photo/1087298
В России наблюдается значительный рост заработной платы в некоторых отраслях. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные портала SuperJob.
Так, в строительстве и промышленности зарплаты инженерно-технических работников и квалифицированных рабочих увеличились на 12,5 и 12,3% соответственно. В то же время специалисты в области информационных технологий (IT) получили прибавку в размере 11,9%.
Стоит отметить, что рост зарплат в IT-сфере не такой значительный, как в других отраслях. Это объясняется тем, что к началу 2024 года зарплаты в этой сфере уже были достаточно высокими.
09:24:56 26-11-2024
вранье, в СГК на 3% подняли
11:52:13 26-11-2024
гость (09:24:56 26-11-2024) вранье, в СГК на 3% подняли... Вранье! Это не первое повышение в течении года!
09:25:49 26-11-2024
Какая мощная пропаганда! Каждый день пытаются убедить в неуклонном экономическом росте. Растет все. Зарплаты, уровень жизни и даже цены! )))
09:49:08 26-11-2024
Гость (09:25:49 26-11-2024) Какая мощная пропаганда! Каждый день пытаются убедить в неук... Капиталисты всегда этим занимались и будут заниматься. Как метод отвлечения внимания внутрь себя. "Дело в тебе , у меня и других посмотри все ок, надо лучше , больше стараться,не отпускай руки и т.д."
15:58:11 26-11-2024
Гость (09:49:08 26-11-2024) Капиталисты всегда этим занимались и будут заниматься. Как м... Где ты капитализм в России увидел?
22:58:47 26-11-2024
Гость (15:58:11 26-11-2024) Где ты капитализм в России увидел? ... Шары разуй и на улицу выйди посмотри , все частное почти , а что не частное готовят к новой приватизации , списки уже есть.
09:34:52 26-11-2024
Ну да эти богачи со строек всё яйца и молоко скупили. А мы мучеемся
10:28:07 26-11-2024
Однако даже при таком взрывном росте зарплата строителя гораздо ниже доходов айтишника.
11:49:52 26-11-2024
Кхм... (10:28:07 26-11-2024) Однако даже при таком взрывном росте зарплата строителя гора... Скажу по секрету: доходы мифического айтишника также преувеличены.
14:02:35 26-11-2024
Пойду пару мешков с деньгами выкину на помойку, в квартиру зайти уже не возможно, кругом мешки с деньгами валяются.
15:57:00 26-11-2024
Строители ещё и на свежем воздухе работают, а айтишники в душной комнате.... Строитель в 25 лет выглядит на 40, мужичара, а айтишник как школьник.... Куда не кинь, повсюду строителю выгода....