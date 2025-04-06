Строительный кран рухнул в метре от детской площадки в Москве

В этот момент на площадке находились люди

06 апреля 2025, 22:30, ИА Амител

Фото: Telegram-канал Baza

В Москве строительный кран рухнул рядом с детской площадкой. Он также смял бетономешалку, водитель которой покинул кабину за несколько минут до падения крана, пишет Telegram-канал Baza.

Кран наехал на яму, под ним провалилась земля, и стрела рухнула на бетономешалку.

"В итоге кран упал в метре от детской и спортплощадки, где в этот момент находились люди. Крановщик получил незначительные ушибы. Водитель бетономешалки покинул кабину за пару минут до падения крана", – говорится в публикации.

Жители соседних домов недовольны тем, что стройка находится "впритык" к детской площадке, где гуляют воспитанники местных частных детских садов.