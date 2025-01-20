В Бийске на стройке рабочий погиб под завалами грунта

Грунт обвалился на 45-летнего рабочего во время обрезки труб для подачи воды

20 января 2025, 19:30, ИА Амител

Фото: пресс-служба прокуратуры Алтайского края

В Бийске на строительном объекте погиб 45-летний рабочий. При проведении земляных работ по обрезке труб для подачи воды на него обвалился грунт. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

"Предварительно установлено, что 20 января 2025 года на строительном объекте в городе Бийске при проведении земляных работ по обрезке труб для подачи воды на 45-летнего рабочего обвалился грунт. Он скончался на месте происшествия", – сказано в сообщении.

Прокурор Алтайского края Антон Герман взял на контроль установление всех обстоятельств гибели мужчины. Он поручил провести тщательное расследование, принять необходимые процессуальные меры.

Если появятся соответствующие основания, будут приняты меры прокурорского реагирования.