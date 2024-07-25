Пыль столбом. ЦУМ в Барнауле продолжают демонтировать

От знаменитого универмага остался один этаж

25 июля 2024, 07:00, ИА Амител

ЦУМ в конце июля 2024 года / Фото: amic.ru

Под скрежет экскаваторов и клубы пыли знаменитый ЦУМ на проспекте Ленина продолжают сносить, чтобы освободить место для современного делового центра. От некогда величественного здания сейчас остался лишь первый этаж. До конца лета от этого символа города не останется ни кирпичика.

Напомним, после сноса здания здесь планируют возвести деловой центр с внутренним двориком и террасой для летних кафе. Здание будет разной этажности: первый уровень – двухэтажный стилобат, второй – 12-18-этажные башни. В нем разместят более крупный и современный супермаркет "Мария-Ра", кофейни, рестораны, а также офисы и четырехзвездочный отель.