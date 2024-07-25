Пыль столбом. ЦУМ в Барнауле продолжают демонтировать
От знаменитого универмага остался один этаж
25 июля 2024, 07:00, ИА Амител
ЦУМ в конце июля 2024 года / Фото: amic.ru
Под скрежет экскаваторов и клубы пыли знаменитый ЦУМ на проспекте Ленина продолжают сносить, чтобы освободить место для современного делового центра. От некогда величественного здания сейчас остался лишь первый этаж. До конца лета от этого символа города не останется ни кирпичика.
Напомним, после сноса здания здесь планируют возвести деловой центр с внутренним двориком и террасой для летних кафе. Здание будет разной этажности: первый уровень – двухэтажный стилобат, второй – 12-18-этажные башни. В нем разместят более крупный и современный супермаркет "Мария-Ра", кофейни, рестораны, а также офисы и четырехзвездочный отель.
09:13:42 25-07-2024
По адресу Попова 40 недоумки решили тотально вырубить все деревья, чтобы заставить двор своими машинами, сделав стоянку. Город тотально уничтожается. Уничтожаются зеленые насаждения.
09:30:10 25-07-2024
Гость (09:13:42 25-07-2024) По адресу Попова 40 недоумки решили тотально вырубить все де... Власти попустительствуют этому, чтобы стравливать пар народного недовольства сумасшедшей застройкой города безликими каркасниками из дерьма и ваты. Творится беззаконие! Номинально в Барнауле власть есть, но по факту рулят "другие" люди. М.А. Булгаков правильно характеризовал "застройщиков".
16:39:22 25-07-2024
Гость (09:13:42 25-07-2024) По адресу Попова 40 недоумки решили тотально вырубить все де...
Мало того, хотят это сделать за счет жильцов. А дом - типичный бабушатник и большинству жильцов эта стоянка и тем более вырубка неаварийных деревьев ни в одно место не уперлась. Но УК уже потирает руки, так как халяву почувствовала на расстоянии. У нас вообще как-то на контроле держат такие действия? Администрация Ленинского района вообще в курсе? Администрация города? Или все до фени? Или сразу в прокуратру надо обратиться?
13:44:27 26-07-2024
Гость (16:39:22 25-07-2024) Мало того, хотят это сделать за счет жильцов. А дом - ти... Администрация Ленинского района очень даже в курсе всех "новаций"... более того, это всё не проектв людей с улицы, это вытворяют "свои", нужные и уважаемые граждане... намекаю ли я на коррупцию. Что вы, нет, конечно...
09:55:58 28-07-2024
Гость (09:13:42 25-07-2024) По адресу Попова 40 недоумки решили тотально вырубить все де... Почему неудоумки? Куда они будут ставить свои жоповозки. В принципе это типа "наше дети", просто там нами воспитаны. Они будут уничтожать все живое, ума мы им не дали... У меня тоже соседи спилили дерево, теперь в жару мучаются, но и пусть мучаются... Природа выбраковывает таких быстро...
09:32:14 25-07-2024
На Деповской вырубили хвойные
10:29:50 25-07-2024
И очень замечательно, что это уродливое серийное здание совкового периода снесли. Будет красивое современное здание. Аплодирую ООО "Первы" стоя!
11:24:50 25-07-2024
Гость (10:29:50 25-07-2024) И очень замечательно, что это уродливое серийное здание совк... Ты весь встал или частично, что-то не видать...?
11:50:19 25-07-2024
Гость (11:24:50 25-07-2024) Ты весь встал или частично, что-то не видать...?... А ты и не увидишь. Трудно слепому что-то видеть.
12:46:37 25-07-2024
Гость (11:50:19 25-07-2024) А ты и не увидишь. Трудно слепому что-то видеть.... Карликов не видно
10:20:35 29-07-2024
Гость (10:29:50 25-07-2024) И очень замечательно, что это уродливое серийное здание совк... А чего ж ждать ,сноси тогда все совковое по городу ,вот только ,что останется ,эти коробки их газоблока утеплённые ватой ,жизнь покажет сколько они простоят .
10:35:23 29-07-2024
Гость (10:20:35 29-07-2024) А чего ж ждать ,сноси тогда все совковое по городу ,вот толь... Зачем всё то? Мир, Драма, Музкомедия, Родина, дома вокруг России, отрезок от площади Советов до Шпиля (только их надо отреставрировать). Это пускай всё стоит. Норм. Глаз не режет. А вот колхозный сарай на центральной площади просто как бельмо был - ну до того это помоечно выглядело...
16:12:11 25-07-2024
Что вперёд отремонтируют?
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