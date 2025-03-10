Строительство еще одной многоэтажки готовятся начать в центре Барнаула

Рядом с опустевшим строением возводят забор, а автосервис у участка уже прекратил работу

10 марта 2025, 10:42, ИА Амител

Проект ЖК на ул. Никитина, 41 / Фото: "Мастерская Золотова"

Строительство еще одного многоэтажного дома стартует в центре Барнаула в ближайшее время. Как сообщает "Толк", подготовительные работы проводятся на территории с двухэтажным домом рядом с автосервисом на улице Никитина, 41.

Сейчас рядом с опустевшим строением возводят забор с пешеходной галереей. Из здания частично убрали окна, двери и иные конструкции. Автосервис прекратил свою работу, а вдоль тротуара на улице Никитина появился большой контейнер.

Предположение о скором начале работ подтверждают и изменения в сервисе 2ГИС. Там заменили фотографии рядом стоящего автосервиса на рендер жилого дома.

Напомним, что на участке собираются построить ЖК на 38 квартир площадью от 67,4 до 198 квадратных метров. Всего дом рассчитан на проживание 95 человек, а на первом этаже разместятся помещения для досуга. Проект здания представили и утвердили еще в августе 2023 года.