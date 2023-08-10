В доме будут огромные квартиры и много машино-мест

10 августа 2023, 09:30, ИА Амител



















Проект ЖК на ул. Никитина, 41 / Фото: "Мастерская Золотова"

Многоэтажный дом запроектировали на ул. Никитина, 41 (пересечение с пр. Комсомольским), на месте старой двухэтажки и автосервиса. ЖК рассчитан всего на 38 квартир, для которых предусмотрели 41 машино-место. Здание возведут в тон окружающей застройке. Проект показали на градсовете 9 августа.

Гигантские квартиры и паркинг

Площадь участка под будущую многоэтажку – 14 соток. Рядом расположены частные дома (по ул. Никитина, пр. Комсомольскому), административные здания, исторические объекты, многоэтажки. Проект ЖК выполняла "Мастерская Золотова" по заказу бизнесмена Юрия Погуляева. Он владеет комплексом отдыха "Планета Q", фирмой "Союз Строй".

Часть застраиваемой территории относится к зоне охраны объекта культурного наследия (Дом Яковлева на ул. Максима Горького, 30), на ней размещены детские площадки, она благоустроена и озеленена. Сам дом запроектировали в северной части участка.

Площадка на ул. Никитина, 41 / Фото: "Мастерская Золотова"

В ЖК будет 38 квартир площадью от 67,4 до 198 квадратных метров. Всего дом рассчитан на проживание 95 человек. На первом этаже здания будут помещения для досуга.

"Первый этаж будет отдан жильцам под игровые площадки, зоны для отдыха взрослых, тренажерный зал. Это не полтора тренажера, а расширенная функция", – сообщил архитектор Владимир Золотов.

Для автомобилей жильцов архитекторы предусмотрели 41 машино-место: 34 – в подземном паркинге, еще семь – на территории участка. При этом по нормативам было достаточно 29 мест.

Также авторы предположили, что в будущем часть первого этажа займут помещения общественного назначения (например, магазины). Для них архитекторы предусмотрели парковочные места на ул. Никитина и пр. Комсомольском. Однако пока этот вариант не рассматривают всерьез.

"Эти места показаны на перспективу, если на первом этаже возникнут помещения общественного назначения", – отметил Владимир Золотов.

Площадка на ул. Никитина, 41 / Фото: "Мастерская Золотова"

Фасады дома выполнены в теплой коричнево-бежевой гамме.

"Окружение дома – бело-серые оттенки: 16-этажный желто-красный дом и яркий 12-этажный ЖК с куполом. Эти цвета и масштаб окружающей застройки повлияли на композиционное решение. Фасады – кирпич и штукатурка. Все квартиры имеют лоджии, там же предусмотрены места для кондиционеров", – сказал архитектор.

Влияние истории

Председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Антон Воробьев поинтересовался, почему авторы не учли расположения рядом памятников культуры и не стали встраивать здание в историческую среду. Владимир Золотов ответил, что архитектурное наследие взято во внимание. Так, в доме предусмотрены узкие высокие окна, сбитые по горизонтали и вертикали.

"Они увязаны с масштабом двух-, трехэтажной окружающей застройки. Это объединяет наше здание с окружением", – объяснил Владимир Золотов.

Архитектор Петр Анисифоров поинтересовался, какие ограничения по высоте накладывает расположенный рядом памятник и его защитная зона. Золотов повторил, что часть участка, попадающая под ограничения, свободна от строений.

Антон Воробьев пояснил, что Алтайохранкультуре только предстоит установить охранные зоны и границы зоны регулирования застройки.

Защитная зона – это зона строгого режима. Ее радиус – 100 метров. Она действует до тех пор, пока не будет проведена историко-культурная экспертиза и на ее основе не будет создан и принят проект постоянной охранной зоны памятника, которая может отличаться размерами от той, что была обозначена в защитной зоне.

Ненужный документ

Депутат Барнаульской думы Сергей Струченко обратил внимание на форму дома: по его мнению, здесь лучше бы "село" закругленное здание. Также он сожалел, что авторы не представили проект развития всего квартала, где в будущем возможна многоэтажная застройка.

"Если на перекрестке есть два закругленных здания, то мы не считаем, что третье здание должно быть закругленным. Мы видим разную ширину улиц, разную этажность, географическое расположение, подсветку, восприятие. Поэтому предлагаем прямоугольный вариант", – ответил Владимир Золотов.

Вопрос необходимости проекта планировки "расколол" градсовет. Главный архитектор "Алтайгражданпроекта" Евгений Башкиров отметил, что разрабатывать план развития возможно только после принятия охранных зон памятника. Но когда это будет – неизвестно.

"При точечной застройке предвидеть дальнейший ход событий, тем более старой части города, невозможно. Это будет работа для работы, пользы не будет", – сказал он.

Проект ЖК на ул. Никитина, 41 / Фото: "Мастерская Золотова"

С этим мнением согласился и бывший главный архитектор Барнаула Сергей Боженко. Он отметил, что в исторической части города много участков, у которых несколько собственников, арендаторов, поэтому документ получится формальным.

"Если делать – подробно, на основе комплексного развития территорий, с анализом всей недвижимости, которая есть в квартале", – отметил он.

Антон Воробьев пояснил, что документ по планировке может быть необходим для обоснования проектных решений.

"Если есть сомнения в обеспеченности объектами обслуживания, показаниях плотности застройки. Эти решения необходимо подтвердить градостроительным анализом, а его можно выполнить в рамках документации по планировке территории", – сказал он.

В целом проект понравился комиссии. Сергей Боженко отметил, что авторы использовали традиционный для Барнаула принцип застройки – периметральность. При этом, по его мнению, здание на перекрестке может быть как прямоугольным, так и круглым. Единственное, на что нужно обратить внимание архитекторам проекта, – на дорожную ситуацию на ул. Никитина и пр. Комсомольском.

"Для увеличения пропускной способности нужно везде перед перекрестком предусматривать расширение полосы для организации правого поворота. Этот вариант позволяет в стесненной исторический части города увеличить пропускную способность", – сказал он.

В результате проект ЖК согласовали. Авторам рекомендовали лишь разработать несколько цветовых вариантов фасадов, которые затем утвердить в рабочем порядке.