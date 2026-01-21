Строительство премиальных резиденций "Сахаров Парк" в Барнауле опережает график

Рассказываем о ходе работ в башнях и секциях проекта

В центре Барнаула продолжают строительство премиальных резиденций "Сахаров Парк", которые обещают стать архитектурным акцентом города. Работы сохраняют высокий темп, опережая график, уточнили в отделе продаж застройщика.

В декабре прошлого года во второй башне завершили возведение монолитного каркаса. В январе строители сосредоточились на утеплении и облицовке фасада керамическим кирпичом, а также на монтаже внутренних систем вентиляции. Параллельно выполняют кирпичную кладку наружных и внутренних стен на 15-м и 16-м этажах.

В башне № 3 продолжают монолитные работы на уровне 15-го и 16-го этажей. На четвертом, пятом и шестом уже завершили кирпичную кладку наружных и внутренних стен.

Развивается и новая часть комплекса. В первой секции приступили к разработке котлована. Во второй секции идет устройство монолитного перекрытия подвала. А в секции № 3 продолжают бетонные работы и приступили к устройству монолитных конструкций второго этажа. Работы ведут также на подземном паркинге – бетонирование выполняют в штатном режиме.

"Сахаров Парк" последовательно движется к завершению ключевых строительных этапов, задавая новые ориентиры для жилой застройки Барнаула. Ознакомиться с проектом можно в центре продаж.

