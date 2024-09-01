Строительство пятизвездочного отеля планируют возобновить в Шерегеше
Проект приостанавливали из-за санкций
01 сентября 2024, 18:40, ИА Амител
Новосибирская компания планирует возобновить строительство пятизвездочного отеля на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области. Реализация проекта была отложена из-за санкций, пишет ТАСС.
В 2022 году компания "Каскад" подписала соглашение о строительстве отеля с западной компанией. Однако из-за санкций проект был приостановлен.
Теперь вопрос о возможности реализации проекта обсуждается с новосибирской компанией.
В секторе F к 2027 году компания "СДС" построит два отеля, в том числе пятизвездочный.
Горнолыжный курорт Шерегеш – один из самых популярных в Сибири. В зимний сезон 2023-2024 года там отдохнули около 2,5 млн человек со всей страны.
Развитие курорта включено в программу социально-экономического развития Кузбасса, утвержденную в марте. Она предусматривает выделение 3,2 млрд рублей из бюджета на строительство дорог и модернизацию коммунальных сетей, чтобы увеличить турпоток.
18:54:44 01-09-2024
В Китае такой бы и на двухзвездочный не потянул. Смех да и только
19:13:04 02-09-2024
Гость (18:54:44 01-09-2024) В Китае такой бы и на двухзвездочный не потянул. Смех да и т... какой "такой"?? фотка - рыба из фотостока