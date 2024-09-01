Строительство пятизвездочного отеля планируют возобновить в Шерегеше

Проект приостанавливали из-за санкций

01 сентября 2024, 18:40, ИА Амител

Холл отеля / Фото: pxhere.com/ru/photo/732951

Новосибирская компания планирует возобновить строительство пятизвездочного отеля на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области. Реализация проекта была отложена из-за санкций, пишет ТАСС.

В 2022 году компания "Каскад" подписала соглашение о строительстве отеля с западной компанией. Однако из-за санкций проект был приостановлен.

Теперь вопрос о возможности реализации проекта обсуждается с новосибирской компанией.

В секторе F к 2027 году компания "СДС" построит два отеля, в том числе пятизвездочный.

Горнолыжный курорт Шерегеш – один из самых популярных в Сибири. В зимний сезон 2023-2024 года там отдохнули около 2,5 млн человек со всей страны.

Развитие курорта включено в программу социально-экономического развития Кузбасса, утвержденную в марте. Она предусматривает выделение 3,2 млрд рублей из бюджета на строительство дорог и модернизацию коммунальных сетей, чтобы увеличить турпоток.