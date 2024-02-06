Работодатели рассказали, готовы ли повышать зарплаты в 2024 году

Чаще всего о таком шаге заявляли в сфере крупного бизнеса

06 февраля 2024, 08:16, ИА Амител

Купюры / Фото: amic.ru

Большинство компаний планируют повысить оклад своим сотрудникам в 2024 году. Как сообщает "Секрет фирмы", главный эксперт HeadHunter по рынку труда Наталья Данина рассказала, что три из четырех компаний учитывают возможное повышение затрат на персонал.

Опрос проводился в конце 2023 года. Чаще всего повышать зарплаты планируют в сфере крупного бизнеса. При этом больше половины опрошенных заявили, что готовы фокусно работать над удержанием сотрудников и обеспечивать гибкие условия труда.

Как отметил главный научный сотрудник Лаборатории исследований рынка труда НИУ ВШЭ Павел Травкин, в отдельных регионах России рост предлагаемой зарплаты за прошлый год составил 85-114%.

"Доходит до того, что наниматель заявляет: если у человека есть две руки, две ноги, то мы его готовы взять и всему научить, потому что нам надо закрыть эту дыру", – подчеркнул эксперт.

При этом выиграть зарплатную гонку невозможно – все упирается в спрос продукции и конечную стоимость. Следовательно, бесконечно повышать оплату труда у предпринимателей не выйдет.