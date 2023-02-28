Струя кипятка с камнями разбила автобус с пассажирами в Сибири

В салоне общественного транспорта находилось около десяти человек

28 февраля 2023, 17:15, ИА Амител

Фото: vk.com/inci55

В Омске в результате порыва трубопровода вблизи проезжей части пострадал пассажирский автобус, сообщает региональная прокуратура.

"Получили повреждения два транспортных средства, которые на момент порыва проезжали мимо, – автомобиль Skoda и пассажирский микроавтобус ПАЗ. Находившиеся в салоне автобуса пассажиры не пострадали", – рассказали в ведомстве.

Прокуратура в ходе проверки оценит соблюдения законодательства в жилищно-коммунальной сфере и ресурсоснабжающей организации.

Как пояснил водитель автобуса, в салоне находилось около десяти пассажиров. По его словам, вместе со струёй кипятка внутрь залетели камни и кирпичи.